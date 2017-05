Waldshut-Tiengen Die Schwellen auf der Straße beim Gemeindehaus in Eschbach werden wieder entfernt

Der Ortschaftsrat stimmt für den Rückbau der Querbänder auf der Straße, die den Verkehrslärm reduzieren sollten. Tempo 30 wird nun als Ersatz-Maßnahme eingeführt.

Nach ausgiebiger Diskussion rang sich der Ortschaftsrat zu dem Entschluss durch, die Querbänder aus Granitsteinen auf der Straße im Bereich des Gemeindehauses und des Kindergartens zu entfernen. Die Schwellen waren vor zwei Jahren eingebaut worden, um den Durchgangsverkehr abzubremsen. Seither beschweren sich die Anlieger über den hohen Lärmpegel, der beim Queren der Bänder durch Autos verursacht wird. Auch Ortsvorsteher Markus Waßmer stimmte schweren Herzens zu, obwohl er sich ursprünglich gegen diese Maßnahme ausgesprochen hatte. Die Kosten für den Ausbau bezifferte er mit 5400 Euro, „Geld, das wir im Moment gar nicht haben.“

In Anwesenheit von Fabian Prause, der in der Stadt für den Bereich Verkehrssicherheit zuständig ist, kamen alle Alternativen auf den Tisch. Prause schlug vor, von einer neuen Regelung der Straßenverkehrsordnung Gebrauch zu machen, die es erlaubt, in bestimmten Bereichen Tempo 30 anzuordnen. Aber er gestand auch, dass sich die Wirkung der Schilder schnell abnutze. „Die, die jeden Tag hier durchfahren, interessiert das irgendwann nicht mehr“, urteilte er. Auch eine Straßenverengung, wie sie Markus Waßmer vorschlug, würde wohl nichts bringen, weil das Abbremsen und erneute Beschleunigen wieder neuen Lärm produzieren würden. Zudem hätten Messungen ergeben, dass sich die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer, 85 Prozent, mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 41 Kilometer pro Stunde an die Vorgaben halten würde.

Anlieger stellten klar, dass das Problem vor allem in den Randzeiten ins Gewicht falle: „In den frühen Morgenstunden wird mit 80 durchgebrettert.“ Ulrike Obrist fragte: „Wer fährt um diese Zeit durchs Dorf?“ Es müsste doch möglich sein, diese Fahrer persönlich anzusprechen. Stadtrat Eugen Schupp forderte: „Die Schwellen müssen raus und das Problem ist gelöst.“ Andreas Zieringer sah es so: „Wir müssen halt die Kröte schlucken, auch wenn man uns danach einen Schildbürgerstreich vorwirft.“ Auch Matthias Schupp stimmte ihm zu: „Wir haben einen Fehler gemacht, dazu müssen wir stehen, aber wir müssen das Problem lösen.“ Der Ortschaftsrat einigte sich darauf, die Bänder zu entfernen, gleichzeitig aber auch Tempo 30 einzuführen. Die formalen Beschlüsse sollen in der nächsten Sitzung gefasst werden.

In der weiteren Tagesordnung wurden die Vereinszuschüsse beschlossen. Der Singkreis erhält aus den Mitteln des Ortschaftsrats 400 und der Narrenverein 300 Euro. Die Telekom plant laut Markus Waßmer, ein Glasfaserkabel nach Eschbach zu verlegen und per Vectoring-Technik die Grundstücke über das Telefonkabel ans Breitband anzuschließen. Über den Zeitplan konnte Waßmer noch nichts sagen.

Die Bauarbeiten an der Reblandstraße wurden inzwischen zum Abschluss gebracht und die Straße, laut Gemeinderatsbeschluss, der Öffentlichkeit gewidmet. Damit können die Gebührenbescheide für die Erschließung an die Anwohner verschickt werden. Erfolgreich verlief die Aufräumaktion auf dem Speicher des Gemeindehauses, sodass den Vereinen wieder neuer Platz zur Verfügung steht. Lob gab es auch für den Baubetriebshof, der den Containerplatz neu hergerichtet hat. Schließlich dankte der Ortsvorsteher auch den Jugendlichen, die in eigener Regie die Bank am Dorfbrunnen erneuert hatten.