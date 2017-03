Tiengen Die Schützengesellschaft Tiengen zieht eine positive Bilanz über das Vereinsjahr 2016

Der Aufstieg der Luftpistolenmannschaft in die Landesliga wird als Erfolg der Schützengesellschaft Tiengen verbucht. Langjährige Mitglieder werden geehrt.

Mit einer eindrucksvollen Bilanz über die schießsportlichen Aktivitäten hielt die Schützengesellschaft Tiengen in ihrer Hauptversammlung im Schützenhaus in Tiengen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr. Oberschützenmeister Alois Fuchs freute sich bei der Begrüßung der Ehrengäste über den Besuch von Stadträtin Rita Mosel in Vertretung von Oberbürgermeister Philipp Frank als „kommunalpolitisches Schwergewicht“. Vom Sportausschuss Tiengen hieß er Manfred Höller und als Kreisschützenmeister Bernd Schweizer willkommen.

Ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung der Hauptversammlung waren die Ehrungen langjähriger, verdienter Mitglieder. Dabei wurde der Weltmeister in der olympischen Schnellfeuerpistole vom Jahr 1974, Alfred Radke, für seine 40-jährige Mitgliedschaft als „Aushängeschild des Vereins“, so formulierte es Oberschützenmeister Alois Fuchs, besonders herzlich erwähnt. Danach erhielten die Vereinsmeister in zahlreichen Disziplinen ihre Urkunden.

Oberschützenmeister Alois Fuchs berichtete, dass die Schützengesellschaft mit vier Luftpistolenmannschaften, einer Luftgewehrmannschaft und mit drei Mannschaften für Kleinkalibersportpistole an zahlreichen Wettkämpfen auf Vereins-, Kreis- und Landesebene bis hin zu den Deutschen Meisterschaften teilgenommen habe. Bei der Information über vereinsinterne Veranstaltungen und Angelegenheiten erwähnte er, dass sich die Schützengesellschaft nach längerer Pause auch wieder an der Betreuung der Ferienkinder im Rahmen der Fez-Aktion beteiligen werde.

Schützenmeister Michael Hähnke führte in seinem Sportbericht über das vergangene Vereinsjahr die zahlreichen Starts- und Teilnahmen an den verschiedenen Wettkämpfen näher aus. Demnach waren die Tiengener Schützen in den Kreismeisterschaften mit zwölf ersten und zwölf zweiten Plätzen am erfolgreichsten. Große Freude herrschte über den Aufstieg der Luftpistolenmannschaft Tiengen 1 von der Verbandsliga in die Landesliga (Südbadenliga). Kassierer Andreas Hietschold berichtete von einer soliden finanziellen Lage. Ihm wurde von den Kassenprüfern eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt.

In ihrem Grußwort zeigte sich Oberbürgermeisterstellvertreterin Rita Mosel von der schönen Schießanlage beeindruckt. Manfred Höller gratulierte dem Verein zum Aufstieg der Luftpistolenmannschaft Tiengen 1 in die Südbadenliga. Bernd Schweizer informierte über Organisatorisches und die bevorstehenden Landesvorstandswahlen. Oberschützenmeister Alois Fluchs beendete mit Dankesworten an alle Beteiligten die Versammlung.

Nachtrag zum Bericht HV Schützengesellschaft:

Tiengen wurde 1861 gegründet und ist der älteste Verein in Tiengen. Ihr gehören heute 90 Aktive und 100 Passivmitglieder an. Vorsitzender ist seit dem Jahr 2008 Oberschützenmeister Alois Fuchs, Telefon 0163/237 01 91. Weitere Informationen über den Verein stehen im Internet (www.sg-tiengen.de).

Die Schützengesellschaft Tiengen wurde 1861 gegründet und ist der älteste Verein in Tiengen. Ihr gehören heute 90 aktive und 100 Passivmitglieder an. Vorsitzender ist seit dem Jahre 2008 Oberschützenmeister Alois Fuchs, Tel. 0163/2370191. Weitere Informationen über den Verein im Internet unter www.sg-tiengen.de