Tiengen Die Schönen Mannheims bringen das Ali-Theater zum Toben

Die Schönen Mannheims haben bei ihrem Auftritt im Ali-Theater kein Blatt vor den Mund genommen. Mit ihrem Programm "Hormonyoga" brachten sie das Publikum zum Lachen.

Tiengen (alü) Voll besetzt war das Ali Theater in Tiengen am Freitagabend beim Kabarett mit „Die Schönen Mannheims“ und ihrem Programm „Hormonyoga“. Mit der Begrüßung „Liebe Menopausistinnen und Menopausisten, liebe Noch-Menstruanten“ hatten die vier Frauen die Lacher des Publikums schon auf ihrer Seite. Und es gab schon einen Vorgeschmack auf das Programm der vier Künstlerinnen aus Mannheim.

Seit 2011 unterhalten die Künstlerinnen mit ihrem Programm „Hormonyoga“ ihre Besucher, welche nicht nur weiblich sind, denn das Programm spricht auch das männliche Geschlecht an und führt zu Gejohle in Publikum. Thema des Abends im Ali-Theater waren die Entwicklungen im und am Frauenkörper und wie die Gesellschaft darauf reagiert – oder eben auch nicht. So entstand auch ein Lied zur gefühlten Ablehnung und fehlenden Attraktivität der Gesellschaft gegenüber der sich verändernden Frauen.

Nicht nur alle möglichen Stimmen und Gesangslagen wurden vertreten, die Frauen bedienten sich auch so gut wie jeder populären Sprache. Egal ob deutsch, englisch, französisch, italienisch oder gar schwedisch – die Sängerinnen Anna Krämer, Susanne Back und Smaida Platais, begleitet von Stefanie Titus am Klavier, überzeugten vollkommen. Selbstverständlich durfte auch die „Monnemer Gosch“ an manchen Stellen nicht fehlen, welche das Publikum im Ali Theater Tiengen besonders zum Lachen brachte. Gepaart wurde die Gesangskunst mit komödiantischen Einschüben und trockenen Kommentaren der Pianistin Stefanie Titus, die die Sängerinnen immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholten.

Inhalt der Songs und Chansons von den Andrew Sisters, Max Raabe und Patricia Kaas, der Eigenkompositionen und Sketche waren verlorene Lieben, Stimmungsschwankungen während der Menopause und die „kleinen Nachhelfer“ Botox und Hyaluron. Allerhand bekannte und aufgeführte Lebenslagen und Situationen in Form von Sketchen führten zu Begeisterung und großem Gelächter. Besonders die Methoden, über den Ex hinweg zu kommen, kamen gut im Publikum an. Nach großem Beifall und Jubel verabschiedeten sich die vier Künstlerinnen aus Mannheim.