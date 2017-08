Waldshut-Tiengen Die Schlücht verbindet man mit einem romantischen Tal und Badespaß im Schlüchtsee

Serie Unser Wasser: Die Schlücht schlängelt sich auf einer idyllischen Strecke von Rothaus hinunter nach Tiengen, wo sie in die Wutach mündet.

Die Schlücht ist neben dem Rhein, der Wehra, der Murg, der Alb, der Schwarza, der Steina und der Wutach einer der größten Flüsse im Landkreis Waldshut. Als ihr Quellgebiet gilt ein Bereich bei Grafenhausen-Rothaus ganz in der Nähe der mächtigen „Danieltanne“, der mit 5,8 Metern Umfang mächtigsten Tanne im Schwarzwald und der siebtmächtigsten in Deutschland. Hier, auf den Hochebenen der Schwarzwald-Ostabdachung auf einer Höhe von rund 942 Metern über dem Meeresspiegel und rund 20 Kilometer östlich des Feldbergs, sammeln sich in Talmulden die kurzen Quellbäche Tiefmatt und Glasmatt. Sie selbst werden von Gräben gespeist, die im Blummoos auf mehr als 1000 Metern über dem Mehresspiegel beginnen.

Auf ihrem knapp 29 Kilometer langen Weg in Richtung Mündung in Tiengen durchquert die Schlücht die Gemeinden Grafenhausen, Ühlingen-Birkendorf und Weilheim sowie den Tiengener Stadtteil Gurtweil. In Tiengen mündet sie schließlich in der Nähe des Gewerbegebiets Kaitle in die Wutach, welche nur wenige Hundert Meter weiter flussabwärts selbst wiederum in den Rhein mündet.

Schon vor Jahrhunderten nutzten die hier lebenden Menschen das Schlücht-Wasser zum Trinken, Wäschewaschen und für die Nahrungszubereitung. Später wurde die Wasserkraft auch zum Betrieb von verschiedenen Säge- und Getreidemühlen genutzt, wie zum Beispiel der Witznauer, der Gutenberger, der Igelschlatter und der Gurtweiler Säge, oder der Schlücht- und der Tannenmühle.

Bereits wenige Hundert Meter flussabwärts des Quellbereichs staut sich die Schlücht zum rund 300 Meter langen Schlüchtsee. Der beliebte Ausflugsort lockt im Sommer zahlreiche Badende an. Im weiteren Verlauf senkt sich das Schlüchttal in Richtung Südosten auf den nächsten fünf Kilometern um mehr als 80 Meter ab. Kurz bevor sich der Fluss wieder nach Südwesten wendet, weitet sich das Tal vor Ühlingen zu einer flachen Talmulde.

Kurz unterhalb der Mettmamündung durchquert die Schlücht bei Riedersteg einen Felsdurchbruch, der im Zuge der Straßenbauarbeiten im Schlüchttal geschlagen wurde. Wenige Kilometer weiter mündet bei Witznau, die vom Schluchsee aus fließende Schwarza, die die hydrologishe Hauptlast der Schlücht bildet, ebenfalls in die Schlücht.

Ab der Witznauer Säge beginnt der Unterlauf der Schlücht. In Gurtweil mündet von Westen her der Haselbach ein. Kurz vorher sürtzt dieser neun Meter tief in den sogenannten Teufelskessel. Zwischen Gurtweil und Tiengen ist die Schlücht größtenteils begradigt. Ab dem Jahr 1789 wurden hier erste größere Maßnahmen durchgeführt, um wiederkehrende Hochwasserschäden zu verhindern. Erneute Hochwasser zu Beginn des 19. Jahrhunderts machten weitere Uferbefestigungen notwendig. Des Weiteren sollte mit ihrer Hilfe auch die damals neue Schlüchttalbrücke zwischen den Städten Waldshut und Tiengen vor Beschädigungen geschützt werden.

Der Fluss

Die Schlücht hat eine Länge von 28,9 Kilometern. Ihr Quellgebiet befindet sich auf 942 und ihre Mündung auf 316 Metern über dem Meeresspiegel. Ihr Gefälle beträgt durchschnittlich 1,24 Grad oder 2,17 Prozent. Das Einzugsgebiet der Schlücht ist rund 232,7 Quadratkilometer groß. Der mittlere Wasserabfluss an der Mündung der Schlücht beträgt bei Niedrigwasser im Jahresdurchschnitt knapp 1,2 und im gesamten Jahresdurchschnitt 5,13 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Der höchste jemals gemessene Abfluss betrug 321 Kubikmeter pro Sekunde. In dieser Geschwindigkeit wäre das Tiengener Freibad in knapp sechs Sekunden vollständig mit Wasser gefüllt.