Waldshut-Tiengen/Gurtweil Die Salvatorianerpatres besinnen sich auf ihren Ordensgründer Pater Jordan

Die Salvatorianer starten das dreijährige "Projekt Gurtweil". Es ist eine neue Herausforderung für die Patres Peter und Bernhard.

Die Ordensgemeinschaft der Salvatorianer, 1881 gegründet vom Gurtweiler Bürgersohn Pater Franziskus Maria vom Kreuze Jordan, stellt sich mit dem „Projekt Gurtweil“ einer neuen Herausforderung. Ermutigt durch das Zweite Vatikanische Konzil, den Ordensgründer in den Blick zu nehmen, um das eigene Profil zu schärfen, haben sich die beiden Ordensgeistlichen Pater Peter Daubner und Pater Bernhard Fuhrmann in Gurtweil 2014 niedergelassen. Zuvor waren sie im Kloster Steinfeld in der Eifel tätig.

Sie prüfen seither die Möglichkeiten und versuchen den Neubeginn, um in Gurtweil eine internationale Gemeinschaft der Salvatorianer zu etablieren. Ziel des zunächst auf drei Jahre angelegten Projekts ist es, am Geburtsort von Pater Franziskus Jordan die Erinnerung an den Gründer des Ordens der Salvatorianer wachzuhalten und Besucher zu empfangen, die diesen Ort kennenlernen wollen. Es ist quasi eine Spurensuche, eine Rückbesinnung auf den Gründer, was den Orden dazu veranlasst hat, die beiden Patres nach Gurtweil zu schicken.

Dass die Beiden in Gurtweil sind, ist auch dem Seligsprechungsprozess ihres Ordensgründers zu verdanken. Die Dokumente dafür sind in Rom. „Er ist bereits als verehrungswürdig anerkannt. Doch es fehlt noch das berühmte Wunder“, so Pater Bernhard. Er hat mittlerweile von der Erzdiözese eine Aufgabe bekommen: Er ist mit einer halben Stelle Pastoraler Mitarbeiter in der Seelsorgeeinheit St. Verena – Mittlerer Hochrhein. Sein Ordensbruder Peter Daubner hat eine Stelle in der Beratung und Begleitung der hauptamtlichen Seelsorger.

Beide Patres stellen sich vor, die Vision von Pater Jordan in den Mittelpunkt des Projekts zu rücken. Jesus soll als Heiland nähergebracht werden. Ganz wörtlich genommen, als derjenige, der die Menschen Heil machen kann. „Pater Jordan hat das sehr umfassend gesehen“, sagt Peter Daubner und zitiert seine Ordensgründe: „Allüberall mit allen Mitteln, die die Liebe Jesu eingibt.“ Dieses „Allüberall“ übersetzen Pater Peter und Pater Bernhard ins Heute: Die Beiden können sich vorstellen, nicht nur vor Ort tätig zu werden, sondern sich auch in der Seelsorge im Internet zu engagieren. Da sei es kein Nachteil, dass Gurtweil abseits der großen Zentren liegt, denn Entfernungen spielen im Netz keine Rolle.

In Gurtweil sind beide Patres mit Freude empfangen worden und inzwischen gut beheimatet. Denn sie kamen ja nicht in ein „Pater-Jordan-freies Gebiet“, so Pater Fuhrmann. Eine Straße und das Gemeindehaus sind nach dem Geistlichen benannt, und es gibt Gebetszeiten zu Pater Jordans Angedenken. Dies werten beide Salvatorianer als gute Voraussetzungen, um das „Projekt Gurtweil“ vorwärtszubringen.

Das Jahr 2018 wird für die Salvatorianer und für die Pfarrgemeinde Gurtweil ein Jubiläumsjahr. Die Gläubigen werden dann den 170. Geburtstag und den 100. Todestag des Ordensgründers Pater Jordan feiern.

Die Salvatorianer

Die Ordensgemeinschaft der Salvatorianer hat rund 3100 Mitglieder (Stand 2016) und ist aktiv in 45 Ländern auf sechs Kontinenten. Ordensgründer ist Pater Franziskus Maria vom Kreuze Jordan, 1848 in Gurtweil geboren, 1918 in Tafers/Schweiz gestorben.

