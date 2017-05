Waldshut-Tiengen Die SPD-Abgeordnete Schwarzelühr-Sutter macht einen Vorstoß für eine neue Rheinbrücke

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter bezieht Stellung für eine neue Rheinbrücke. Sie sieht die Stadt Waldshut-Tiengen in der Pflicht, etwas gegen die Lastwagen-Staus zwischen Waldshut und Tiengen zu tun.

Im Zusammenhang mit den Staus durch den Lastwagenverkehr auf der B 34 zwischen Waldshut und Tiengen hat die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter Kritik an Landesverkehrsminister Winfried Hermann geübt. Die Parlamentarische Umweltstaatssekretärin sagt am Montag in einer Medienmitteilung: „Schon heute rächt sich nun das Versäumnis von Landesverkehrsminister Winfried Hermann, die zweite Rheinbrücke für den Bundesverkehrswegeplan (BVWP) anzumelden.“ Sie selbst setze sich seit vielen Jahren für den Bau des neuen Übergangs ein.

Bereits 2012 habe sie Verkehrsminister Hermann bei einem Vor-Ort-Termin in Waldshut die Dringlichkeit dieser Maßnahme aufgezeigt. Schwarzelühr-Sutter: „Es ist für unsere Region sehr bitter, dass der grüne Verkehrsminister diese Möglichkeit verstreichen lassen hat – eine Anmeldung durch das Land ist nun erst wieder beim nächsten BVWP – also nicht vor 15 Jahren – möglich. Das zuständige Regierungspräsidium Freiburg habe ich deshalb jetzt gebeten, alternative Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Außerdem habe ich auch den Bundesverkehrsminister und den Bundesfinanzminister um Unterstützung gebeten.“

Kritisch äußert sich Schwarzelühr-Sutter in der Mitteilung auch zum Offenen Brief, den Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank in der Stauproblematik an Bundeskanzlerin Angela Merkel gerichtet hat. In dem Schreiben hatte der OB unter anderem zur Diskussion gestellt, Lastwagen-Verzollungen auch in den Nachbarorten Rheinheim und Laufenburg vorzunehmen. Schwarzelühr-Sutter dazu: "Ich bedaure außerdem, dass der OB von Waldshut-Tiengen Alleingänge auf Kosten anderer Kommunen plant. Dieses Vorgehen halte ich für die Lösung der Verkehrsproblematik in Waldshut-Tiengen für kontraproduktiv. Vielmehr ist es Aufgabe der Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen, Sofortmaßnahmen wie etwa die Verlängerung der parkfreien Zeit auf dem Lkw-Parkplatz zu veranlassen und sich um ein besseres Verkehrsleitsystem zu kümmern.“