Waldshut-Tiengen Die Rheuma-Liga Waldshut muss die Sicherheit bei Therapien im Thermalbad gewährleisten

Die Rheuma-Liga Waldshut muss selbst für Sicherheit der Kursteilnehmer in Thermalbädern sorgen. Die langjährige Kassiererin Silvia Huber verabschiedet sich.

Über mangelndes Interesse an ihrer Arbeit kann sich die Rheuma-Liga Waldshut nicht beklagen. Der Vorsitzende Walter Berthold gab in seiner Begrüßungsansprache an, er habe sogar wieder Gäste ausladen müssen, weil die Räume im Hotel Bercher nur Platz für 125 Personen bieten. Interne Befragungen hätten ergeben, fuhr der Vorsitzende fort, dass circa 96 Prozent der Mitglieder mit ihrer Rheuma-Liga rundum zufrieden seien. Das sei ein gutes Ergebnis. Allerdings werde es immer schwieriger, Therapeuten zu finden, aber „wir schaffen das“, sei er überzeugt.

Ein anderes Problem sei der Nutzungsvertrag mit dem Thermalbad Bad Zurzach. Sie hätten das Bad immer gerne für die Therapiestunden besucht. Ende 2016 habe es mehr als 15 000 Besucher gegeben. Im Radon Bad in Menzenschwand habe es etwa 9000 Besucher gegeben. Das Thermalbad Bad Zurzach verlange jetzt, dass diejenigen Therapeuten, die eine Gruppe im Bad betreuen, mehrere Kurse für je 700 Euro absolvieren. Das könne nicht angehen. Er hoffe aber, so der Vorsitzende, dass man sich darauf einigen könne, dass die Therapeuten lediglich einen Rettungsschwimmerschein machen. Ihre eigenen Bademeister könnten im Notfall nicht immer rechtzeitig vor Ort sein, erklärte Jeannette Schröder, Bademeisterin im Thermalbad. Dazu werde die Rheuma-Liga für die Therapiezeit wie ein Untermieter behandelt und als solcher müsse sie selbst für die Sicherheit der Gruppenteilnehmer sorgen.

Mit Bedauern verabschiedete Berthold dann die langjährige Kassiererin Silvia Huber, die der Rheuma-Liga jedoch weiterhin als Ansprechpartnerin erhalten bleibt. Für die jungen Rheumakranken konnten dagegen Juliane Huber und Johanna Seibold als Ansprechpartnerinnen gewonnen werden. Als Nachfolgerin von Silvia Huber einstimmig gewählt wurde Inge Szymanski. Als neuer Beisitzer wurde dann Manfred Müller gewählt. Lydia Krumbein, Ergotherapeutin der Rehaklinik Bad Säckingen, erläuterte anschließend in einem kurzen Vortrag, wie Alltagshilfe bei rheumatischen Erkrankungen aussehen könnte. Kathrin Ivenz, Sozialfachkraft der Rheuma-Liga Baden-Württemberg bedankte sich vonseiten des Landesverbands abschließend für die hervorragende Arbeit, die der Vorstand und die Therapeuten leisteten. Auch Otto Stecher, Vorsitzender der Rheuma-Liga Offenburg, war voll des Lobes. Die Rheuma-Liga Waldshut sei wie eine große Familie.