Waldshut-Tiengen Die Rechte der Tiere im Blick

Der Verein Pro-Tierrechte setzt sich für artgerechte Tierhaltung ein. Die Vorsitzende Maria Slany berichtet von erfolgreichen Aktionen.

Waldshut – Regional heißt nicht automatisch ideal, zumindest wenn es um die artgerechte Haltung von Tieren geht. Das stellte sich im Verlauf der Hauptversammlung des Vereins für Pro-Tierrechte heraus. Es gebe allerdings bereits einige Supermärkte in der Region, die unter dem Label „Hofglück“ Fleisch aus artgerechter Haltung anbieten. Hier hätten die Tiere ausreichend Auslauf und würden ohne gentechnisch verändertes Futter gefüttert. Natürlich wäre es wünschenswert wenn die Menschen komplett auf Fleisch verzichten würden, erklärte die Vorsitzende Maria Slany.

Für Verbraucher, die dennoch Fleisch essen möchten, gebe es Empfehlungslisten im Internet, ergänzte Schriftführerin Claudia Seifert. Dort könne man sich über diejenigen Betriebe informieren, die für eine artgerechte Tierhaltung stehen und von den Mitgliedern von Pro Tierrecht besichtigt worden seien. Im Übrigen war der Verein auch im vergangenen Jahr nicht untätig. Zahlreiche regionale und bundesweite Projekte sei man angegangen, berichtete die Vorsitzende. Ein Thema sei zum Beispiel die Teilnahme an der Kampagne „Schwimmen bis zur Verzweiflung „ gewesen, die von Ärzten gegen Tierversuche gestartet worden sei und dessen Ziel die Abschaffung von Tierversuchen sei. Ein weiteres Anliegen sei das Verbot der ständigen Rinderanbindung. Beides sei leider noch nicht von Erfolg gekrönt, da die Landesregierung sich nicht dafür einsetze. Diese Maßnahmen seien aber dringend erforderlich, so die Vorsitzende weiter. Erfolgreicher sei man in der Waldshuter Innenstadt gewesen. Dort habe man vor einem Restaurant, das Gänsestopfleber auf der Speisekarte angeboten hatte, eine Mahnwache gehalten.

Das Restaurant hatte das Produkt daraufhin von der Speisekarte genommen. In Freiburg wiederum habe sich der Verein gegen die Vermarktung von Pelzen gestellt und eine mehrstündige Mahnwache vor verschiedenen Pelzgeschäften gehalten. Für dieses Jahr habe man sich vorgenommen beim örtlichen Gemeinderat gegen die Auftritte von Großtieren wie Elefanten, Nashörnern und Giraffen in Zirkussen vorzusprechen.

Großstädte wie Stuttgart oder Köln seien in dieser Hinsicht bereits mit gutem Beispiel vorangegangen und hätten den Einsatz dieser Tiere auf städtischem Boden verboten. „Wir haben bereits viel erreicht und haben uns auf verschiedene Art immer wieder für die Tiere eingesetzt“, schloss die Vorsitzende die Versammlung. Ihr Dank gehe hier an die Aktiv-Mitglieder, das Vorstandsteam und alle, die den Verein Pro-Tierrechte unterstützen.