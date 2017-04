Waldshut-Tiengen Die Pflasterstreifen als Verkehrsberuhigende Maßnahme in Eschbach sind weiterhin umstritten

Anwohner beim Gemeindehaus Eschbach beschweren sich über die Lärmbelastung durch die eigentlich verkehrsberuhigenden Pflasterstreifen. Ortsvorsteher Markus Waßmer versprach, dass man sich weiterhin Gedanken darüber machen werde.

Erneutes Thema in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats war der hohe Geräuschpegel, der von Autos beim Queren der Pflasterstreifen am Gemeindehaus verursacht wird. Das sei vor allem in den frühen Morgenstunden und am späten Abend der Fall, wenn keine Kinder oder Fußgänger unterwegs seien und daher oft schneller gefahren werde, erklärte ein Anlieger und weiter: "Das führt zu erheblichen Störungen während der Ruhezeiten, das muss in unserem Dorf nicht sein und dagegen wehre ich mich." Ortsvorsteher Markus Waßmer verwies auf das eigentliche Problem, dass zu schnell gefahren werde. Trotz Schildern, trotz Fahrbahnmarkierungen und trotz Pflasterstreifen. Er sprach sich dafür aus, mit einer Straßenverengung einen weiteren Versuch zu machen, den Verkehr zu bremsen.

Stellvertreterin Ulrike Obrist fragte: "Hat der Ortschaftsrat, als er die Maßnahme beschloss, einen Fehler gemacht?" Ihre Antwort: "Wir haben das nicht hinter verschlossenen Türen gemacht, wir haben hin und her überlegt und sind schließlich zu einem einstimmigen Beschluss gekommen." Es hätten sich keine Anlieger zu Wort gemeldet. Andreas Zieringer wandte ein: "Die Auswirkungen der Querbänder haben wir uns so nicht vorgestellt." Er befürchte, dass eine Fahrbahnverengung nichts ändern werde. Matthias Schupp erklärte: "Auf das Lärmproblem müssen wir eingehen und zeitnah eine Lösung finden." Eine Verengung, so seine Sorge, würde neue Probleme nach sich ziehen. Markus Waßmer bot an, erneut Gespräche mit dem Tiefbauamt zu führen und auch die Baufirma Schleith um Rat zu fragen. "Wir bleiben dran und machen uns auch weiterhin Gedanken", sagte er.

Beschlossen wurde, den Landschaftspflegeverein Eschbach-Gaiß, der auch die Schlachträume im Gemeindehaus bewirtschaftet, mit 2000 Euro aus Mitteln der Ortschaftsverwaltung zu unterstützen. Der Vereinsvorsitzende, Stadtrat Eugen Schupp, erklärte, dass für Sanierungsarbeiten und Reparaturen im vergangenen Jahr 6400 Euro ausgegeben wurden. Demnächst sei auch die Außentür fällig, aber das könne noch etwas warten. Im Namen seines Vereins bedankte er sich für den Zuschuss. "Da in diesem Jahr keine größeren Vorhaben anstehen, bleibt uns immer noch ein kleiner Finanzpuffer", kommentierte Ortsvorsteher Markus Waßmer. Sein Wunsch wäre allerdings gewesen, dass sich auch Gaiß an den Kosten beteilige, aber dort habe es bisher keine Reaktion gegeben. Er erinnerte daran, dass es seinerzeit, als es um die Sanierung der Wegkreuze ging, auch Eschbach seinen Beitrag geleistet habe.

Beschlossen wurde auch, den Bolzplatz, der gefährliche Vertiefungen aufweist, neu einzuebnen. "Die Stadt würde den Humus liefern, wir könnten in Eigenleistung das Gelände nivellieren und einsäen", so Waßmer. Mit den Erdarbeiten soll im Herbst begonnen werden, das Einsäen soll im nächsten Frühjahr erfolgen. Zusammen mit den Vereinen wird am Samstag, 6. Mai, der Speicher des Gemeindehauses aufgeräumt und entrümpelt. Matthias Schupp erklärte sich bereit, dafür einen Anhänger zur Verfügung zu stellen. Der städtische Bauhof würde die Entsorgung übernehmen.