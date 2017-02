Tiengen Die Ölmühle in Tiengen soll bekannter werden  das setzt sich der Verein zur Erhaltung und Renovation der Alten Ölmühle Tiengen als Ziel

Der Verein zur Erhaltung und Renovation der Alten Ölmühle Tiengen freut sich über den großen Erfolg des Ölmühlefest im September. Zahlreiche Anfragen für Führungen sind ein Ergebnis.

In überschaubarer, fast familiärer Runde, trafen sich die Mitglieder des Vereins zur Erhaltung und Renovation der Alten Ölmühle Tiengen. Der Vorsitzende Hubert Boll berichtete den zwölf Versammelten von den Vereinsaktivitäten seit seiner Amtsübernahme. Den Verein im Sinne seines verstorbenen Vorgängers Kurt Benda aufrecht zu erhalten, sei keine leichte Aufgabe und benötige viel Zeit. „Wir haben aber neue Ideen“, sagte Boll, "und wir wollen den Bekanntheitsgrad der Ölmühle erweitern".

Besonders erfolgreich sei dies mit dem gut besuchten Ölmühlefest im September 2015 gelungen. In bester Erinnerung sei die Wirkung des erstmals angebotenen „Ölmühlespritzer“ – ein Schnaps aus Früchten des auf dem Ölmühlenareal stehenden Mispelbaums – und auch die Zanderknusperle lassen noch den Vorstandsmitgliedern das Wasser im Munde zusammenlaufen.

Das Fest habe auch dazu geführt, dass zwischenzeitlich viele Führungen in der Ölmühle nachgefragt worden seien, die vor allem durch Marlies Hess mit Begeisterung durchgeführt werden. Im vergangenen Jahr sei auch die Wartung der Ölmühlenmechanik und der Heizung erfolgt und endlich habe der Verein 2016 auch die Anerkennung der Gemeinnützigkeit erwirken können. Und schließlich erinnern sich die Versammelten noch gerne an die Bildungsreise zur Museumsmühle im Fricktal.

Mit dem Kassenbericht bestätigte Heinz Zamecnik die stabile und positive Entwicklung des Vereins, die letztlich auch durch die einstimmige Entlastung des Vorstandsteams bestätigt wurde. Der stellvertretende Vorsitzende Werner Hörr erinnerte im Jahresrückblick abschließend daran, wie man nach dem Tode von Kurt Benda „toll zusammengestanden sei“ und mit Respekt und würdigendem Abstand durch den jetzigen Vorsitzenden die Herausforderungen wieder engagiert aufgenommen habe.

Nach dem zügigen Ende der Hauptversammlung schwelgten die Versammelten noch in Erinnerungen und ließen einige Gedanken auch in die Zukunft des Vereins schweifen. So wird der Verein im Herbst erneut das Ölmühlenfest am Sonntag, 3. September, zeitgleich mit dem Handwerkermarkt organisieren und sich zu einer Mühlenfahrt ins Jagsttal aufmachen.

Führungen

Der Verein zur Renovierung der Alten Ölmühle in Tiengen bietet Führungen in der Ölmühle an. Sie können angemeldet werden beim Vorsitzenden Hubert Boll, Telefon 07741/77 99 (E-Mail: h.boll@architekt-boll.de), oder beim Stellvertretenden Vorsitzenden Werner Hörr, Telefon 07741/65 00 30 (E-Mail: Werner@klavier-hoerr.de).

Informationen im Internet: