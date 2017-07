Waldshut-Tiengen Die Nutzung des Schweizer Mobilfunknetzes kostet für deutsche Kunden weiterhin extra

Von der neuen Mobilfunk-Regelung für den EU-weiten Wegfall der Roaming-Gebühren profitieren Kunden am Hochrhein nicht, da sie Schweizer Netz empfangen.

„Mach schnell, ich habe Schweizer Netz.“ Diese bereits seit Jahrzehnten übliche Aussage bei Handy-Gesprächen bleibt in Waldshut aktuell – auch nach der EU-weiten Abschaffung von Roaminggebühren. Die Schweiz gehört schließlich nicht zur EU. Ist man in ein Schweizer Mobilfunknetz eingewählt, bleibt telefonieren und mit dem Handy im Internet surfen teuer, man muss zusätzlich eine Roaming-Gebühr für die Nutzung des ausländischen Netzes bezahlen. Fast jeder hat diese Erfahrung schon einmal gemacht. Die Überraschung kommt dann mit der Monatsrechnung.

Viele Nutzer deaktivieren daher die Option ihres Smartphones oder Handys, die die automatische Einwahl in fremde Netze erlaubt, und Umgehen so das Roaming auf Kosten guten Empfangs. Die Netzabdeckung im ländlichen Raum – und besonders im Schwarzwald – ist oft mangelhaft. Das besser verfügbare Netz aus der Schweiz sorgte bereits für Gerüchte, Schweizer Netzbetreiber hätten die Sendeleistung erhöht, um von den hohen Gebühren zu profitieren. Nach Aussage von Matthias Müller, Geschäftsführer der APM Kommunikations- und Sicherheitstechnik GmbH in Tiengen, sind diese Gerüchte haltlos. Zumal die Sendestärke zwischen einzelnen Ländern gesetzlich reglementiert ist.

Vielmehr liege die häufige Einwahl in Schweizer Netze am hierzulande schleppenden Breitbandausbau. „Die neuen, leistungsstarken Mobilfunkgeräte bevorzugen stets das schnellere Netz. In vielen Regionen ist dies nun mal das schweizerische“, so Müller. Viele deutsche Sendemasten sind noch nicht an das sogenannte „Backbone“, also Breitbandleitungen aus Glasfaser für hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten, angeschlossen. Schwieriges Gelände und eine geringe Bevölkerungsdichte machen ihren Ausbau unwirtschaftlich.

Ein weiteres Problem sind die Unterschiede in der internationalen Frequenzzuordnung, die am Beispiel der Sendeanlage in Grießen deutlich wird. Diese besitze laut Müller zwar den derzeit schnellsten Funkverbindungsstandard LTE, dürfe aber nur in Richtung Inland senden. Die Frequenz wird in der Schweiz für Rundfunk und für das Militär verwendet. Nutzer in Gebieten zwischen solchen Sendern und dem Nachbarland haben, wie in Hohentengen, das Nachsehen. Dort kommt das stärkste verfügbare Netz aus Bad Zurzach, obgleich es nur den veralteten, langsamen GSM-Standard besitzt. Die Nutzung von mobilen Datendiensten ist in Hohentengen kaum möglich.

Ob es in absehbarer Zeit zu einem Abkommen zwischen der EU und der Schweiz kommen wird, ist unklar. Mittlerweile gibt es aber auch dort eine Debatte über die Abschaffung von Roaming-Gebühren. Für viele Grenzgänger sind bis dahin Mobilfunktarife interessant, die die Nutzung von Schweizer Mobilfunknetzen einschließen. Für wen dies nicht infrage kommt, sollte sein Handy auf manuelle Wahl des Mobilfunknetzes einstellen. Das gefürchtete kleine Roaming-R über den Empfangsbalken kann so dauerhaft vom Display verbannt werden. Mit ihm verschwindet jedoch auch oft das flotte Netz. Muss Roaming, zum Beispiel im Urlaub, doch verwendet werden, sollte unbedingt die Info-SMS beachtet werden, die der Nutzer kurz nach der Einwahl in ein fremdes Netz von seinem Anbieter zugeschickt bekommt. Dort sind die anfallenden Kosten aufgeführt.

Die Gebühr

Roaming bezeichnet die Nutzung einer fremden Netz-Infrastruktur. Wählt sich das Endgerät eines Nutzers in ein ausländisches Netz ein, stellt dessen Betreiber dem eigenen Anbieter die Kosten dafür in Rechnung. Diese werden an den Nutzer weitergegeben. Mit der EU-Verordnung wurde zum 15. Juni das „Roam-Like-At-Home-Prinzip“ (RLAH) eingeführt, das Preisaufschläge auf den heimischen Tarif bei Roaming unzulässig macht. Neben den 28 EU-Ländern sind auch Island, Liechtenstein und Norwegen inbegriffen.