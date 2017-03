Waldshut-Tiengen Die Nationalsozialisten in der Stadt Waldshut-Tiengen werden in einem Veranstaltungsprojekt thematisiert

Die Nationalsozialisten in der Stadt Waldshut-Tiengen werden in einem Veranstaltungsprojekt thematisiert

Welche Rolle der Nationalsozialismus in Waldshut-Tiengen gespielt hat, rückt das Rathaus mit einem Vortragsprojekt am Beispiel von zwei führenden NS-Mitgliedern aus der Stadt in den Blickpunkt. Die Vorträge finden am Mittwoch, 15. März, sowie am Dienstag, 21. März, im Rahmen einer Buchpräsentation in Waldshut und Tiengen statt. Vorgestellt wird der sechste Band der Buchreihe „Täter Helfer Trittbrettfahrer“, der sich auf damalige NS-Belastete aus der Region Südbaden bezieht. Herausgegeben wurde die Buchreihe von Wolfgang Proske aus Kelheim an der Donau, Sozialwissenschaftler und Lehrer für Geschichte und Bildende Kunst. Er widmet sich schon seit vielen Jahren der NS-Täterforschung.

"Die Vortragsreihe soll bewusst machen, dass die Zeit des Nationalsozialismus auch hier vor Ort stattgefunden hat und aufzeigen, dass das Geschehen nicht so weit weg gewesen ist, wie man es vielleicht vermutet." Dies sagt im Gespräch mit dieser Zeitung Ingo Donnhauser, Waldshut-Tiengens Stadtarchivar und Organisator der Veranstaltung. „Es waren sowohl Waldshuter als auch Tiengener an den Geschehnissen dieser Zeit beteiligt, es gab Täter und Opfer aus unserem Landkreis“, möchte Donnhauser deutlich machen.

Zu Beginn der jeweiligen Vorträge wird der Stadtarchivar eine Einführung in die Vorgeschichte zur Weimarer Zeit geben und über die nationalsozialistische Zeit in der Stadt sprechen. Zwei der Buchautoren werden über jeweils einen Nationalsozialisten aus Waldshut-Tiengen einen Vortrag halten.

Den ersten Vortrag im Tiengener Rathaus hält Christoph Kopke am Mittwoch, 15. März. Kopke ist Professor für Politikwissenschaft und Soziologie an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Schwerpunkte seiner Arbeit sind unter anderem die Forschung zu Rechtsextremismus nach 1945 und Antisemitismus. Kopke wird über Wilhelm Gutmann referieren, der in der Zeit des Nationalsozialismus von 1935 bis 1945 Bürgermeister der Stadt Tiengen gewesen ist. Ab 1931 war Gutmann Mitglied der NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Nach dem Krieg konnte er sich weiter politisch betätigen: Er wurde Landes- und Vize-Bundesvorsitzender der NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands). Christoph Kopke wird auf das Handeln Gutmanns eingehen und wichtige Ereignisse aus dessen Amtszeit präsentieren.

Stadtarchivar Donnhauser berichtet, dass Tiengen eine lange und ausgeprägte jüdische, aber auch eine antisemitische Vergangenheit habe und es aus diesem Grund von wichtiger Bedeutung sei, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und sich zu informieren.

Wolf-Ingo Seidelmann, Volkswirt und Historiker aus Oberfranken, wird den zweiten Vortrag am 21. März im Waldshuter Rathaus halten. Seidelmann wird dabei den Fokus auf Oskar Schmoll richten, den zu NS-Zeiten gefürchteten Landgerichtspräsidenten Waldshuts. Schmoll sei bekannt gewesen als ein „rigoros durchgreifender und stark ideologisierter Richter, der überharte Urteile gefällt hat“, so Ingo Donnhauser.

Ziel des Vortragsprojekts ist es, den Menschen aus dieser Gegend bewusster zu machen, dass der Nationalsozialismus sich auch in Waldshut-Tiengen abgespielt hat. „Viele wissen oftmals nicht, wie ausgeprägt der Nationalsozialismus auch hier zum Teil gewesen ist“, sagt der Stadtarchivar.

Die Vorträge

Die Vorträge über Nationalsozialisten aus Waldshut-Tiengen finden sowohl in Waldshut als auch in Tiengen statt. Christoph Kopke referiert am Mittwoch, 15. März, um 19 Uhr im Tiengener Rathaus über den früheren Bürgermeister Wilhelm Gutmann. Den Vortrag über den früheren Landgerichtspräsidenten Oskar Schmoll hält Wolf-Ingo Seidelmann am Dienstag, 21. März um 19 Uhr im Rathaus in Waldshut. Der Eintritt zu den jeweiligen Vorträgen ist frei, Eintrittskarten sind jedoch erforderlich. Diese kann man bei der Tourist-Information Waldshut und dem Bürgerservice in Tiengen erhalten.