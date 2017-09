Waldshut-Tiengen "Die Menschen hier sind offener"

Auf einen Kaffee mit...Wulfram Turzer, der in Gurtweil aufgewachsen ist und seit mittlerweile 27 Jahren in Spanien lebt. Er spricht darüber, warum er seine Koffer gepackt und sein Glück in der Fremde gesucht hat.

Herr Turzer, warum haben Sie sich entschieden, nach Spanien auszuwandern?

Eigentlich wollte ich nur Spanisch lernen, weil mir diese Sprache von allen Weltsprachen am besten gefallen hat. Ich bin dann nach Sevilla gegangen, weil mich die Stadt geschichtlich fasziniert hat. Zudem gab es eine innere Stimme, die sagte, da muss ich hin. Ein weiterer Grund für das Auswandern verdanke ich einem glücklichen Zufall, denn das Musikkonservatorium stand gerade einmal 50 Meter von der Sprachschule entfernt und war zu allem hin der einzige Ort in Andalusien, wo man Cembalo studieren konnte.

Warum war das für Sie so wichtig?

Von allen lehrreichen Erlebnissen aus meiner Kindheit war die tägliche Begegnung mit dem häuslichen Klavier sicherlich das einschneidendste und nachhaltigste. Trotzdem wurde kein musikalischer Frühstarter aus mir. Dazu fehlte es mir einfach an Disziplin und Beständigkeit. Dieses Zaudern zog sich dann wie ein roter Faden durch meine Jugendjahre, bis irgendwann mit 24 klar war, dass ein Musikstudium in Deutschland für mich nicht mehr in Betracht kam. Ich war schlicht zu alt, und Abitur hatte ich auch keines. So blieb mir nur der private Musikunterricht, ohne realberufliche Perspektiven. Davon unbeirrt, kaufte ich mir dennoch ein Cembalo und verwirklichte mir so einen Traum. Was ich hier zunächst als Hobby wieder aufgriff, bekam vier Jahre später klare Konturen eines reellen beruflichen Werdegangs, als ich am Konservatorium in Sevilla die Aufnahmeprüfung bestanden habe. Deshalb bin ich wieder zurück nach Sevilla gegangen und habe die Zelte in Deutschland abgebaut.

Wie lange ging das Studium?

Neun Jahre, denn die Organisation in Spanien ist anders als bei uns. Wenn man in Deutschland an eine Musikhochschule geht, benötigt man eine umfassende Vorbildung. Da muss man für eine Aufnahme schon richtig gut spielen können. In Sevilla war es so, dass man nach seinem Niveau eingestuft wurde. Deshalb dauert es auch so lange, weil allein das Grundstudium fünf Jahre vereinnahmt. Erst danach darf man überhaupt ans Cembalo. Anschließend kann man dann seinen Hochschulabschluss absolvieren.

Wie schwer ist es, dort beruflich Fuß zu fassen?

Wie man sich vorstellen kann, ist es bei einem so hohen Arbeitslosenanteil extrem schwierig, überhaupt einen vernünftigen Job zu bekommen. Aber noch viel schwieriger ist es, ihn auch längerfristig zu behalten. Da ist es doch von großem Vorteil, einem Geflecht aus familiären Patenschaften anzugehören, die einen vor den Intrigen anderer Jobneider beschützen können. So etwas sollte einem eigentlich als Staatsbediensteten nicht passieren, es wird auch offiziell dementiert. Mir ist es trotzdem passiert. Wenn man denkt, Deutschland sei in dieser Hinsicht korrupt, dann hat man die Rechnung ohne etliche andere Länder in Südeuropa gemacht.

Haben Sie nach Ihrem Abschluss sofort eine Anstellung bekommen?

Nein. Denn als ich fertig war, bekam ich keinen Titel ausgehändigt. Warum? Weil ich kein Abitur hatte. Deshalb musste ich dafür dann noch einmal die Schulbank drücken.

Wie haben Sie sich den Aufenthalt während Ihres Studiums finanziert?

Ich hatte ein bisschen was angespart. Als ich dann immer besser wurde, konnte ich privat Musikunterricht geben. Davor habe ich ein bisschen Deutsch unterrichtet und in Deutschland immer wieder im Sommer gearbeitet – mal bei der evangelischen Nachbarschaftshilfe in Freiburg oder auch mal als Revisionsarbeiter beim Kernkraftwerk Leibstadt, da habe ich gut dazu verdient. Auch ein Zimmer in meiner Wohnung in Sevilla hatte ich untervermietet. So bin ich dann ganz gut über die Runden gekommen.

Sie leben mittlerweile seit 27 Jahren in Spanien. War das von Anfang an so geplant?

Nein, ganz und gar nicht. Eigentlich konnte ich mich geistig nie wirklich von meiner Heimat trennen. Dafür ist es hier einfach zu schön.

Und deshalb kommen Sie noch regelmäßig nach Gurtweil?

Ganz genau. Meistens an Weihnachten und im Sommer, aber seitdem meine Eltern etwas Hilfe benötigen, wann immer es geht.

Was darf bei einem Besuch in der Heimat nicht fehlen?

Die Zwetschgewähe in der Bäckerei Gampp in Waldshut. Zudem halte ich mich hier gerne in der Natur auf, genieße den Spaziergang im Wald. Aber ich kümmere mich auch um meine Eltern und gehe mit meiner Mutter regelmäßig Kaffee trinken.

Welche sind die größten Unterschiede zwischen Waldshut-Tiengen und Sevilla beziehungsweise den Spaniern und Deutschen?

In Sevilla definiert sich das gesellschaftliche Leben meist über weitverzweigte Großfamilien. Darüber hinaus findet man kaum einen höher entwickelten Gemeinsinn. Daher ist ihnen das uns so vertraute Vereinsleben völlig fremd, und Gemeingut ist de facto sowieso niemandes Gut. So bleiben beispielsweise umgekippte Müllcontainer einfach auf der Straße liegen, weil sie niemanden etwas angehen. Man wartet lieber auf die Stadtbediensteten, bevor man selbst Hand anlegt. Bei uns wäre so etwas unvorstellbar. Auch ist das Individuelle bei den Spaniern weit weniger ausgeprägt als bei den Deutschen. Das liegt daran, dass sie von Haus aus vielmehr dazu angehalten werden, nach außen hin keine Schwächen zu zeigen und stets ihren Anschein zu wahren, sprich keine Geheimnisse von sich preiszugeben. Das bedingt wiederum striktere Verhaltensmuster, die sie daran hindern, unbedarft, unvoreingenommen und neugierig auf Neues und Fremdes zuzugehen. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum Deutschland so innovativ ist? Durch mein Leben im Ausland habe ich einen völlig anderen Blickwinkel auf die eigene Kultur bekommen und bin dadurch häufig auf überraschende Erkenntnisse gestoßen. Hier ist man mehr Individuum und darauf angewiesen, offener auf die Menschen zuzugehen. Das widerspricht zunächst unserem Klischeebild, da wir Spanier als Menschen kennen, vor allem im Urlaub, die gerne lachen und gut drauf sind. Das sollte man aber nicht missverstehen, denn das machen sie mit jedem, aber am nächsten Tag kennt man sich dann nicht mehr unbedingt. Dazu sind die Spanier unverbindlich und nicht ganz so genau wie die Deutschen, was aber an der Sprache liegt. Die deutsche Sprache ist viel präziser und das beeinflusst das Leben an sich.

Das heißt, die Deutschen sind offener und freundlicher als die Spanier?

Ja, die Deutschen sind für mich die offensten Menschen überhaupt. Sie sind nicht nur freundlich und zuvorkommend, sondern auch verbindlich.

Wieso sind Sie dann überhaupt in Spanien geblieben?

Ganz klar wegen der Ausbildung. Im Laufe dieser Jahre habe ich mir dann auch ein Netzwerk an Beziehungen aufgebaut. 2003 hatte ich dann nach neun Jahren Studium endlich die erste richtige Festanstellung. Ich hätte davor nach Deutschland zurückgehen können, aber ich habe die Gelegenheit verpasst.

Haben Sie in Sevilla einen deutschen Bekanntenkreis?

Nein, den habe ich von Anfang an vermieden, weil ich die Sprache so schnell wie möglich lernen und mich so schnell wie möglich integrieren wollte.

Wie lange haben Sie benötigt, um die Sprache zu lernen?

In vier Monaten konnte ich dem Unterricht folgen, und die Sprache hat sich die Jahre über perfektioniert.

Wie sieht es mit Deutsch aus?

Am Anfang fällt es mir immer schwer, wieder ins Deutsche zu wechseln. Oder wenn ich unerwartet einen Anruf aus Deutschland bekomme, dann fällt mir manchmal auch nichts mehr ein (lacht).

Fühlen Sie sich als Spanier oder Deutscher?

Deutscher, denn die prägenden Jahre sind die ersten des Lebens. Und ich bin schließlich erst mit 28 Jahren nach Spanien gegangen. Das kann man nicht abstreifen.

Könnten Sie sich vorstellen, wieder in Deutschland zu leben?

Ja, wenn die äußeren Umstände passen, sogar jederzeit. Aber aus privaten Gründen ist das aktuell sehr schwierig.

Zur Peron

Wulfram Turzer ist in Gurtweil aufgewachsen. Der 55-Jährige ist 1990 nach Spanien ausgewandert und studierte in Sevilla Musik mit Schwerpunkt Cembalo. Heute unterrichtet er dort am Konservatorium als Dozent. Er ist in einer Lebenspartnerschaft und hat zwei Kinder. Zu seinen Hobbys zählt er Musik und Kochen. Er spielt Tasteninstrumente wie Klavier, Orgel und Cembalo.