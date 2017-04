Waldshut-Tiengen Die Meisterstücke der Malerprüflinge aus der Bildungsakademie Waldshut sind aufwendinge Raumgestaltungen

Die angehenden Malermeister aus dem Kurs der Bildungsakademie Waldshut zeigen ihre Prüfungsstücke bei einer Schau in der Bildungsakademie. Sie gestalten Raumkonzepte, die perfekt zu einem bestimmten Thema passen sollen.

Beim Tag des Malermeisters präsentierten zehn Meister-Aspiranten die Ergebnisse ihrer praktischen Prüfung. In Kleinsträumen im Obergeschoss der Bildungsakademie hatten die Prüflinge zuvor Raumkonzepte entwickelt. Die Bereiche Wand-, Decken- und Bodengestaltung, Lackierung und Schrift waren für die Prüfung mit verschiedenen Techniken und einem hohen Maß an Kreativität zu einem stimmigen Gesamtkonzept zu verwirklichen. Am Ende reichten die Ergebnisse von Lounge- und Wohnzimmern, über ein Kaminzimmer, Eingangsbereiche und Hotelzimmer, bis hin zu einer Weinstube. Ihr Gestalter, Fabian Räuber aus Zell im Wiesental, ging mit einer glatten Note 2 als Klassenbester aus der Prüfung hervor.

„Ein Malermeister muss auch ein guter Berater und Inneneinrichter sein“, sagte Kursleiter Egon Lobmüller, da dieser die Baustelle als Letzter verlasse und seine Arbeit wesentlich zum Gesamteindruck beitrage. Mit den Leistungen seiner Schüler ist Kursleiter Lobmüller zufrieden, aber: „Mein Bestreben ist es, das Beste aus künftigen Meistern zu herauszuholen." Die stellvertretende Leiterin der Bildungsakademie Waldshut, Katharina Bücheler, zeigte sich von den gestalterischen Kombinationen begeistert: „Es ist erstaunlich, wie viel Technik dahintersteckt. Die Arbeiten sind wahnsinnig kreativ.“

Das technische Grundwissen für ihre Meisterstücke hatten sich die angehenden Malermeister zuvor schon als Lehrlinge, Gesellen und zuletzt auch im Theorieteil des sechsmonatigen Meisterlehrgangs in der Bildungsakademie angeeignet. Zum Meisterbrief fehlen ihnen jetzt nur noch die Kursteile Betriebswirtschaft und Pädagogik. Die Kursteilnehmer kommen aus dem gesamten südlichen Baden-Württemberg, manche sogar aus dem Allgäu. Aus Waldshut war nur ein Prüfling dabei. Zahlreiche Besucher waren gekommen, um die kreativen Prüfungsarbeiten anzuschauen, da die Arbeiten nicht wie bei anderen Fachrichtungen mit nach Hause genommen werden können.