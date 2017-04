Waldshut Die Mäuseschwanz-Prämie

In der Aargauer Gemeinde Obersiggenthal maust jeder, der will und kann. Und das noch gegen Entgelt. 1,50 Franken gibt es dort für jeden abgelieferten Mäuseschwanz. Mehr über die Mäuseschwanz-Prämie lesen Sie im folgenden Bericht.

Dass die Katze das Mausen nicht ließe, heißt es in einem beidseits des Rheins geläufigen Sprichwort. Aus heutiger Sicht zu komplettieren ist: Ennet dem Rhy mausen nicht nur Katzen. Brauch und Nutzen folgend maust zum Beispiel in der Aargauer Gemeinde Obersiggenthal jeder, der will und kann. Und das noch gegen Entgelt! 1,50 Franken gibt es dort für jeden abgelieferten Mäuseschwanz. Das hilft den Bauern gegen die Mäuseplage und den Mauserern zu einem – von Fleiß und Glück abhängigen – Nebeneinkommen. Ob’s die Mäuseschwanz-Prämie nur für die Eingeborenen von Obersiggenthal gibt, ist der Nachricht auf der Homepage der Gemeinde nicht zu entnehmen. Aber bevor sich irgendjemand diesseits des Rheins mit Gedanken an Mäuseschwanz-Lieferungen befasst: Dem Tierschutzgesetz nach, das übrigens in ähnlicher Form auch in der Eidgenossenschaft gilt, darf ein Wirbeltier, und ein solches ist eine Maus, nur von jemandem getötet werden, der über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt (TierSchG, Paragraph 4, Absatz 1, Satz 3). Gegebenenfalls ist ein Sachkundenachweis zu erbringen. In Obersiggenthal wohl mindestens ein Eidgenössisches Diplom.

