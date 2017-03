Waldshut Die Kochtöpfe stehen schon bereit für den 20. Waldshuter Suppensonntag

Der Suppensonntag der Pfarrgemeinde findet zum 20. Mal statt. Vier Gerichte warten auf hungrige Besucher. Der Erlös geht an bedürftige Familien.

Die großen Kochtöpfe stehen schon bereit in der Küche des katholischen Gemeindehauses in Waldshut. Am Sonntagmittag wird es hier Suppen für jedermann geben, auf Spendenbasis. Der Suppensonntag, wie er genannt wird, wird seit 20 Jahren vom Fest-Team der Pfarrgemeinde organisiert. Thomas Billich, Leiter des Teams, erklärt die Idee hinter der jährlich stattfindenden Veranstaltung: „Der Grundgedanke ist, dass sich die Gemeinde in der Fastenzeit nach dem Sonntagsgottesdienst trifft und bei einem einfachen Essen auf Spendenbasis ins Gespräch kommt. Dann kann jeder kommen und so viel geben, wie er kann, und braucht kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn er nichts geben kann.“

Zwölf bis 15 Ehrenamtliche zählen zum festen Stamm des Fest-Teams, es würden aber immer noch einige Helfer dazukommen, so Billich. Das Team ist zuständig für die Bewirtung aller festlichen Anlässe der Pfarrgemeinde. Für den Suppensonntag teilen sich die Helfer die Arbeiten auf: Aufbau, Deko, Kaffee- und Kuchenausgabe, Getränkeausgabe und Spülen. Bereits am Samstag wird sich das Team treffen und Vorbereitungen treffen. Am Sonntag werden in der Küche letztlich vier Helfer kochen. Unter ihnen sind Martina Schneider und Melanie Boese. „Ganz wichtig ist das Wort Team in unserem Namen. Wir arbeiten Hand in Hand, das macht uns Spaß und deshalb machen wir das auch überhaupt“, erklärt Martina Schneider. Melanie Boese fügt hinzu: „Aber es kann auch mal ganz schön hektisch werden.“

Schon der Einkauf für den Suppensonntag muss gut geplant sein. 18 Kilogramm Rindfleisch mit Knochen und etwa sechs Kilogramm Gemüse beispielsweise stehen auf dem Einkaufszettel für kommenden Sonntag. Daraus sollen 120 Liter Suppe werden, für 180 Besucher, mit denen das Fest-Team rechnet. Ihnen werden vier verschiedene Suppen angeboten: Eine Rindfleisch-Nudelsuppe, eine Tomatencremesuppe, eine Meerrettichcremesuppe und eine Erbsensuppe, dazu frisches Bauernbrot. Auch für Vegetarier sei immer etwas dabei, sagt Melanie Boese. „Zum ersten Mal bieten wir offiziell vier Suppen an, sonst waren es immer nur drei“, erzählt Thomas Billich. Im vierten Topf hätten sie immer gerne etwas Neues ausprobiert, verrät der Team-Chef: „Aber alles ist selbst gekocht.“

Finanziert wird das Essen ausschließlich aus den Spenden der Besucher. „Wir hoffen natürlich immer, einen Überschuss zu erwirtschaften. Der kommt dann bedürftigen Familien aus der Pfarrgemeinde zugute“, erklärt Martina Schneider. Anfangs sei das auch sehr viel gewesen, sagt Thomas Billich: „Heute sind die Spenden sehr unterschiedlich. Aber uns geht es auch nicht hauptsächlich ums Geld Sammeln. Wichtiger ist, dass Menschen zusammenkommen und miteinander reden und essen, egal ob sie am Ende etwas spenden können, oder nicht.“

Als der Suppensonntag 1997, damals noch im Kolpinghaus, erstmals stattfand, sei dieses Modell ein großes Risiko gewesen, erklärt Billich: „Wir wussten ja gar nicht, wie viele Menschen kommen und ob sie etwas spenden.“ Martina Schneider, die ebenfalls damals schon mit dabei war, klärt aber auf: „Wir mussten dann 300 Teller von Hand spülen, weil wir keine Geschirrspülmaschine hatten.“ Heute habe sich aber die Besucherzahl eingependelt, freut sich das Team. Und eine Spülmaschine hat das katholische Gemeindehaus auch. Der Suppensonntag ist offen für jeden, auch für Menschen, die nicht Mitglied der Pfarrgemeinde sind. Martina Schneider schließt ab: „Wir hoffen, dass die ganze Suppe weggeht.“ Falls das nicht klappe, freue sich aber das Kinderhaus St. Marien, die würden nämlich das restliche Essen bekommen.

Der Suppensonntag

Der Suppensonntag findet am Sonntag, 12. März, statt. Eröffnet wird er um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der katholischen Liebfrauenkirche in Waldshut. Um 10.30 Uhr gibt der Musikzug St. Florian ein Frühschoppenkonzert. Ab 11.30 Uhr werden im Gemeindehaus die Suppen ausgegeben. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen aus Spenden der Pfarreimitglieder. Die Suppen sind kostenlos, zu deren Finanzierung und der Unterstützung bedürftiger Familien in der Pfarrei werden Spenden gesammelt.