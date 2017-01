Tiengen Die Klasse 8a der Realschule Tiengen bearbeitet derzeit das Thema Zeitung mithilfe des Medienprojekts Klasse! des SÜDKURIER Medienhauses

Die Klasse 8a der Realschule Tiengen nimmt am Medienprojekt Klasse! des Medienhauses SÜDKURIER teil.

Redakteursbesuch an der Realschule Tiengen: Die Klasse 8a nimmt mit 28 Schülern am Medienprojekt Klasse! des Medienhauses SÜDKURIER teil. Sie erhalten vier Wochen lang Zeitungen der Ausgabe Waldshut und beschäftigen sich im Deutschunterricht mit Lehrerin Christiane Isele (rechts) mit Inhalt und Themen rund um die Zeitung wie Produktion, Nachrichtenbeschafffung und die Frage, wie man Redakteur wird. Die Schüler interessieren sich für Berichte aus ihrem Heimatort, für Heimatsport und Politik. So haben sie die Berichterstattung über die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten verfolgt, wie sie Uthe Martin (links), Projektredakteurin in der Lokalredaktion Waldshut, berichteten. Demnächst befassen sie sich mit dem Internetauftritt www.suedkurier.de befassen.