Kreis Waldshut Die Jobzentrale Waldshut ist eine Internet-Plattform für die Stellensuche im Landkreis

Kreis Waldshut – Die GWA (Gesellschaft zur beruflichen Eingliederung), gemeinnützige GmbH des Landkreises Waldshut und der Handwerkskammer Konstanz, bietet Arbeitsuchenden im Landkreis Waldshut einen neuen Onlineservice. Über das Portal der Jobzentrale Waldshut gelangen Interessenten auf eine Stellenbörse, in der alle offenen Stellen und Ausbildungsplätze des Landkreises und über die Landkreisgrenzen hinaus tagesaktuell präsentiert werden. Derzeit sind mehr als 18 557 Stellen und für den Landkreis Waldshut 348 neue Stellen (Stand 1. Februar) erfasst. Darüber hat das Landratsamt in einer Pressemitteilung informiert.

Die Jobzentrale Waldshut fasst die Stellenanzeigen aus Stellenbörsen, Tageszeitungen, Firmenwebseiten sowie der Agentur für Arbeit auf einer Plattform zusammen. Das Landratsamt schreibt dazu: "Dadurch fällt die zeitraubende Recherche in vielen verschiedenen Medien weg und doppelte Ausschreibungen oder auch unseriöse Angebote werden vermieden." Die Jobrecherche wird demnach zukünftig in alle Maßnahmen, die in der GWA im Auftrag des Jobcenters ausgeführt werden, integriert.

Darüber hinaus steht das Portal allen Einwohnern des Landkreises sowie Interessenten von außerhalb kostenfrei zur Verfügung. Die Verlinkung zu der Internetseite auf der Homepage des Landkreises Waldshut unterstreicht die Bedeutung dieser Onlineplattform. Die Jobzentrale macht den Stellenmarkt des Landkreises auch für Fachkräfte aus anderen Regionen sichtbar und zugänglich. Landrat Martin Kistler wird dazu zitiert: „Ich bin begeistert. Mit der Jobzentrale Waldshut verfügen wir über einen weiteren Baustein, dem Fachkräftemangel zu begegnen.“

Bereits auf der Startseite können über den Klick auf einzelne Berufsgruppen die aktuell offenen Stellen aufgerufen werden. Spezielle Filtereinstellungen helfen dabei, die Suche einzugrenzen. Jede angezeigte Stelle kann über einen weiteren Klick in eine andere Sprache übersetzt werden, rund 60 verschiedene Sprachen stehen derzeit zur Verfügung. Ein spezielles Verzeichnis ist offenen Ausbildungsplätzen gewidmet, sortiert nach Gemeinden.

Alle Stellenangebote sind über eine interaktive Landkarte abrufbar. Über die Rubrik "Myjobnews" öffnet sich ein Kundenportal, auf dem Arbeitssuchende sich einloggen und laufend über individuell auf sie zugeschnittene Angebote, auch bundesweit, informiert werden. Verbindungen des öffentlichen Nahverkehrs zum potenziellen Arbeitsplatz können abgefragt zudem werden und eine direkte Onlinebewerbung ist ebenso möglich.

Die Jobzentrale Waldshut im Internet: www.jobzentrale-waldshut.de