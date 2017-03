Waldshut-Tiengen Die Initiative Murg im Wandel ist zu Besuch bei Wohnvision am Hochrhein in Waldshut

Die Initiative Murg im Wandel ist zu Besuch bei Wohnvision am Hochrhein in Waldshut

Die bürgerschaftliche Initiative Murg im Wandel präsentiert ihre Arbeit bei einem Gesprächsabend mit dem Verein Wohnvision am Hochrhein.

Der Verein Wohnvision am Hochrhein hatte mit der Initiative Murg im Wandel zu einem Gesprächsabend ins katholische Gemeindehaus eingeladen. In einem Kurzvortrag erläuterte Karl Geck, Psychotherapeut und Initiator der Initiative, welche Grundsätze diese verfolgt. So sei es heutzutage besonders wichtig, Nachhaltigkeit nicht nur im Bereich der Umwelt und ihres Schutzes zu betrachten, sondern sich auch mit der Gesellschaft und den gemeinsamen Schnittstellen der Gemeinschaft zu beschäftigen. „Die Welt ist voller Lösungen“, so Geck. Sein Credo lautet: „Fang an.“

Die Initiative arbeitet innerhalb ihrer derzeit drei Gruppen Bauen/Wohnen/Energie, Gutes Leben und Mobilität partnerschaftlich, sowohl mit der Öffentlichkeit als auch mit der Gemeindeverwaltung, zusammen. So verwirklichte die Initiative zum Beispiel den Bürgerbus, der, gesponsert durch lokale Betriebe, einen Anschluss von der Regionalbahn in Murg hin zu den Ortsteilen auch nach 19 Uhr ermöglicht.

Derzeitige Projekte befassen sich unter anderem mit der Energieberatung und der Nachbarschaftshilfe. In sogenannten „kleinen Zukunftsgesprächen“ werden zudem regelmäßig auch die Kontakte zu anderen Initiatoren aus der Region gepflegt. Das Ziel ist es, auf lokaler Ebene die Entwicklung von Lebensstilen zu fördern, die eine hohe Lebensqualität bei niedrigerem Energie- und Ressourcenverbrauch ermöglichen. Ebenfalls stehen die Förderung des sozialen Zusammenhalts und die Vernetzung mit anderen regionalen Initiativen im Fokus, wie Wohnvision am Hochrhein in Waldshut. Eines dessen Projekte ist die Woge, ein Wohnprojekt in der Gartenstraße, das 15 Menschen zwischen 25 und 75 Jahren beherbergt, wie Vorsitzende Suzanne Remington berichtete.

Der Einladung zum Gesprächsabend waren zehn Besucher gefolgt. Besonders das Thema Nachbarschaftshilfe wurde dabei aufgegriffen, aber auch Kritik an der realistischen Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen wurden angesprochen, so zum Beispiel beim Thema Wassersparen. Die Initiative Murg im Wandel kann bereits große Erfolge vorweisen. Die Initiative wurde außerdem mit mehreren Preisen für Nachhaltigkeit ausgezeichnet.