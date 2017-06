Waldshut-Tiengen Die IG Schmittenau ärgert sich über den Verkehr auf der Bundesstraße

Staus zwischen Waldshut und Tiengen belasten die Anwohner in der Schmittenau. Den Zollhof als Fehler zu bezeichnen, sei nicht nachvollziehbar.

Die Interessensgemeinschaft Schmittenau (IGS) widmete sich in ihrer Hauptversammlung auch dem Thema B 34 und der Verkehrsüberlastung zwischen Tiengen und Waldshut in den Morgenstunden. Manche der Mitglieder ziehen laut eigener Aussage bereits die Fahrt über Rheinheim und die Schweiz vor, um von Tiengen aus in die Schmittenau zu gelangen. Auch die Umleitung von Lastwagen über das Gewerbegebiet Kaitle wurde bemängelt, da hierdurch auch die letzte Umfahrung des Nadelöhrs am Kreisverkehr verstopft werde. Dadurch sei die Schmittenau ebenfalls von wirtschaftlichen Einbußen betroffen.

Das zuletzt aufgekommene Argument, der 2011 an seinem heutigen Standort abseits der Grenze eröffnete Zollhof sei ein Fehler gewesen, kann man in der Schmittenau nicht nachvollziehen. Harald Ebi, Vorsitzender der IGS und FDP-Stadtrat, der in der Schmittenau wohnt und hier einen Betrieb führt, entgegnete: „Ich war damals ganz stolz, als wir endlich die ganzen Lkws aus der Schmittenau raushatten. Das war super.“ Bis 2011 sei die Schmittenau voll von geparkten Lastwagen gewesen. Aber, „die Zeit hat uns eingeholt“, so Ebi weiter. Das Problem habe sich aufgrund des mittlerweile doppelten Andrangs in den Gewerbepark verlagert. Eine Erweiterung des Vorstauraums und die Verlängerung der dritten B 34-Spur Richtung Tiengen sei notwendig. „Wir brauchen Platz“, so Ebi.

Mittlerweile hat sich eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Politik, der Speditionen, der Stadtwerke und Oberbürgermeister Philipp Frank der Problematik angenommen. „Es ist uns gelungen, eine Debatte zu eröffnen“, sagte der Oberbürgermeister, bezugnehmend auf den von ihm zuvor verfassten Brief, in dem er die Situation und verschiedene Lösungsansätze an Vertreter von Landes- und Bundesregierung formuliert hatte. Das erste Arbeitstreffen werde im Juli stattfinden.

Bei der Hauptversammlung übergab die IGS dem Förderverein Special Olympics Hochrhein einen Scheck über 1000 Euro. Im weiteren Verlauf wurde Oliver Bier zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden der IGS gewählt. Er beerbt Felix Eckert im Amt, der fortan als Beisitzer tätig sein wird. Als Kassierer wiedergewählt wurde Joachim Schneider, als Beisitzer wiedergewählt wurden Ulrike Holzwarth und Monika Mittich-Ebi. Der Verein stellte seine neue Homepage vor. Christopher Beußel informierte über die ab November zur Verfügung stehenden Breitbandanschlüsse in der Schmittenau. Christiane Maier vom Verein Pro Schwimmbad Waldshut informierte darüber, dass der Verein nun mehr als 860 Mitglieder habe und weiterwachse. „Wir gehören zur Schmittenau“, so Maier.