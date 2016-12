Tiengen Die Gruppe Urstimmen unterhält beim A-cappella-Abend mit ihren vier Stimmen und dem Thema wahre Liebe

Die Gruppe Urstimmen präsentiert im Ali-Theater ihr Programm „Beziehungsweise“ und nimmt das gemeinsame Leben der Menschen unter die Lupe.

Wenn das Publikum auf die Bühne kommt, um Free Hugs (Gratis-Umarmungen) abzuholen, dann handelt es sich nicht um einen normalen A-cappella-Abend im Tiengener Ali-Theater. Die Gruppe Urstimmen zerlegte jede Form der Beziehung spielend, singend und tanzend mit einer ordentlichen Schippe Humor bis ins Kleinste. Von „Ich und mein erster Bagger“, über das erste „Willst du mit mir gehen – ja, nein, vielleicht“-Briefchen, bis hin zu polyamourösen Konstellationen.

Im autobiografisch geprägten Programm „Beziehungsweise“ wird sich wohl kaum jemand im Publikum nicht wiedererkennen. Aber auch die Beziehung zu eben diesem trägt wesentlich zum Charme der vier Schweizer bei: Rita Bänziger verteilt gleich zu Anfang ihre Free Hugs, Daniel Koller entdeckt im Publikum seine Schulliebe Monika, und Balz Aliesch singt von der besonderen Anziehungskraft der „W. Nuss vo Bümpliz“ und von der wahren Liebe.

Auf der Bühne beruht diese nicht immer auf bedingungsloser Gegenseitigkeit. Als der Diaprojektor explodiert, verkrachen sich auch die Darsteller. Streit gehört schließlich ebenfalls zu Beziehungen und in „Befindlichkeitsrunden“ werden Konflikte mithilfe der „Ich-Form“ ausgetragen. „Hau“. Die Urstimmen thematisieren dazu alltägliche Beziehungskiller und No-Gos wie ungleiche Erwartungen, „Schrittgeruch“ oder Besessenheit. Tiziana Sarro singt dazu Duffys „Mercy“ (Gnade), während der Rest die Musik dazu macht. Schnell vergisst man, dass Stimme und Körper die Instrumente auf der Bühne sind. Mitreißend und stimmgewaltig entlocken sie ihren Kehlen Schlagzeug, Trompete und E-Gitarre.

Die Gruppe tritt in verschiedenen Konstellationen bereits seit zehn Jahren auf deutschen und Schweizer Bühnen auf. Gegründet von Daniel Koller an der Zürcher Hochschule der Künste, hatte das Quartett schon bald wachsenden Erfolg. Auch innerhalb der Gruppe half ihnen „Beziehungsweise“ ihre eigenen Konflikte von außen zu betrachten und zu lösen. Ihr Geheimrezept für eine funktionierende Beziehung aber, verraten sie in ihrer eigenen Version des Beatles Songs „All You Need Is Love“. Eingeladen zu dem Abend, bei dem das Ali-Theater etwa zur Hälfte gefüllt war, hatte das städtische Kulturamt.