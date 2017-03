Gurtweil Die Feuerwehr Gurtweil sucht Nachwuchs

Die Feuerwehr Gurtweil klagt über eine geschrumpfte Jugendabteilung und will aktiv neue Mitglieder werben.

Die Feuerwehrabteilung Gurtweil hatte 39 Einsätze im Jahr 2016. Dabei handelte es sich um 17 Fehlalarme, zwölf Brände und zehnmaliges Entfernen von Bäumen oder Öl von den Straßen. Darüber hinaus war die Feuerwehr Gurtweil an verschiedenen Kirch- und Ortsveranstaltungen zur Stelle. Diese Bilanz wurde von Abteilungsleiter Ralf Rieple in der Abteilungsversammlung vorgestellt.

In Sachen Weiterbildung hat die Feuerwehr Gurtweil im vergangenen Jahr an einem praxisnahen Übungstag an der „International Fire Academy“ in Balsthal, Schweiz, teilgenommen. Dort wurden Szenarien, die für Feuerwehrleute von Relevanz sind, durchgespielt und erprobt. „Das war alles in allem ein super Tag“, fasste Rieple zusammen.

Außerdem wurden Neuaufnahmen in die Feuerwehr und Beförderungen vorgenommen. Thilo Maier und Felix Güntert (beide 17) wurden in die Feuerwehr Gurtweil aufgenommen. Ihre Zeit bei der Jugendfeuerwehr endete. Sie werden die Einsatzabteilung unterstützen und wurden zu Feuerwehrmännern auf Probezeit ernannt. Befördert zur Feuerwehrfrau wurde nach der Probezeit Natalie Kaiser (18). Außerdem befördert wurden Nikolas Vonderach und Simon Jehle (beide 23) zu Oberfeuerwehrmännern und Andreas Hilpert (38) zum Hauptlöschmeister.

Die Jugendfeuerwehr Gurtweil sei bedauerlicherweise „sehr geschrumpft“, sagte Jugendwart Stephan Pilichiewicz. Er appellierte an die Anwesenden, nach außen für die Jugendfeuerwehr zu werben und auf diese aufmerksam zu machen, da neue Mitglieder gesucht werden. Für alle Interessierten findet am 26. April um 18 Uhr ein Schnuppertag im Gerätehaus beim Rathaus in Gurtweil statt. Er berichtete außerdem über das „vollgepackte und erfolgreiche Jahr“ der Jugendfeuerwehr.

Rieple und Ortvorsteherin Marina Schlosser dankten dem gesamten Feuerwehrteam für sein Engagement. „Es ist nicht immer einfach, bei Wind und Wetter vor die Tür zu gehen und noch dazu so Großes zu leisten. Das ist beeindruckend, ihr seid der Bevölkerung eine große Hilfe“, sagte Marina Schlosser.