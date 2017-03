Waldshut-Tiengen Die FDP Waldshut-Tiengen bewegt sich bei ihrer Zukunftsprognose zwischen Bangen und Hoffen

Die FDP Waldshut-Tiengen macht sich Gedanken über die Bundstagswahl. Erhart Graunke aus der FDP-Fraktion im Kreistag befürchtet, dass die kleinen Parteien von den großen zerrieben werden könnten.

Zum ersten Mal leitete Monika Mittich-Ebi, die 2016 zur Vorsitzenden gewählt wurde, die Hauptversammlung des FDP-Ortsvereins Waldshut-Tiengen. Sie freute sich, acht neue Mitglieder begrüßen zu können, unter ihnen auch den Bundestagskandidaten Daniel Poznanski, Geschäftsführer am Kolleg St. Blasien. Beim Totengedenken erinnerte sie an die großen FDP-Persönlichkeiten, die im vergangenen Jahr gestorben waren: Walter Scheel, Guido Westerwelle und Hans-Dietrich Genscher. Sie erinnerte auch an die Landtagswahl 2016, die mit viel Arbeit und Zeitaufwand verbunden war. „Dafür haben wir in unserem Wahlkreis ein sehr gutes Ergebnis erzielt“, sagte sie.

Im Juni organisierte der Kreisverband einen Bürgerempfang im Schlosskeller Tiengen. Zu Gast war der FDP-Landesvorsitzende Michael Theurer. Besichtigt wurden der Zollhof Waldshut-Tiengen und das AKW Leibstadt. „Ein Jahr mit vielen Terminen, vielen Eindrücken und Erkenntnissen“, resümierte die Vorsitzende. Erhart Graunke berichtete über die Arbeit der FDP-Fraktion im Kreistag. Zum Beschluss für eine Zentralklinik sagte er: „Die Konkurrenz rüstet immer mehr auf, wir müssen handeln, sonst fallen wir immer mehr zurück.“ Wegen des hohen Anteils an Plastik habe er gegen die Einführung der Biotonne gestimmt, „das ist Gift für unsere Felder“. Zur Bundestagswahl im September meinte Graunke, das könne eng werden. „3,3 Prozent im Saarland, das ist für uns eine Schande, da muss mehr her.“ Er sehe aber auch die zunehmende Gefahr, dass die kleinen Parteien von den großen zerrieben werden.

Der FDP-Kreisvorsitzende Harald Ebi verwies dagegen auf die Erfolge bei der jüngsten Landtagswahl und die Zunahme an Mitgliedern. „Wir sind wieder im Kommen“, meinte er. Zur Spitalfrage sagte er: „Die Stadt muss da raus, wir haben nicht mehr die Kohle dafür.“ Zum Thema Schwimmbäder sagte er mit Blick auf die nächste Zusammenkunft des Gemeinderats: „Ich hoffe, dass in der Montagssitzung die Entscheidung in der Schwimmbadfrage fällt.“ Wichtig sei auch, dass ein Nachfolger für Bürgermeister Martin Gruner bestimmt werde, „dass endlich mehr Ruhe einkehrt“.

Der Vorsitzende der Jungliberalen, Patrick Di Gregorio, berichtete von den Bemühungen, neue Mitglieder zu werben. Er vermisse in Waldshut einen Jugendgemeinderat, wie er in anderen Städten üblich sei. Bei den Vorstandswahlen wurde er zum Schatzmeister gewählt. Zur Bäderfrage empfahl FDP-Gemeinderat Joachim Tröndle, das Tiengener Freibad zu sanieren und das Waldshuter Bad solange offenzuhalten wie möglich. Dagegen verwies Raimund Walde auf die unmittelbare Nachbarschaft des Schwimmbades Lauchringen zu Tiengen. Zur Einführung der Oberstufe an der Alemannenschule in Wutöschingen und den Sorgen der anderen Gymnasien, dass ihnen die Schüler fehlen, sagte Daniel Poznanski: „Der bessere soll gewinnen und der Markt soll es richten.“