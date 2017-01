WaldshutTiengen Die Elektronik von Magna ist Autos weltweit unterwegs

Das Unternehmerfrühstück der Stadt Waldshut-Tiengen war zu Gast beim Automobil-Zulieferer Magna Electronics. Dabei kam auch eine Diskussion über Rahmenbedingungen am Hochrhein für Firmengründungen auf.

Tiengen (bin) Unternehmen zusammenbringen, Menschen vernetzen und Brücken bauen. Das ist die Idee, die hinter dem Waldshut-Tiengener Unternehmerfrühstück der Stadtverwaltung steht, das erstmals 2016 in den Albrecht-Kinobetrieben auf der Waldshuter Bernhalde stattgefunden hatte.

Für das zweite Unternehmerfrühstück, an dem 13 Personen aus Regionalpolitik und Unternehmen teilgenommen hatten, konnte Oberbürgermeister Philipp Frank die Firma Magna Electronics (ehemals Wehrle) in der Carl-Zeiss-Straße in Tiengen gewinnen. Der kanadische Konzern Magna ist der drittgrößte Automobil-Zulieferer weltweit mit 155 000 Mitarbeitern an 312 Produktionsstätten sowie 98 Zentren für Produktentwicklung, Engineering und Vertrieb in 29 Ländern.

Magna Electronics, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Magna International, entwickelt und produziert Elektronik- und Sensorsysteme für die Automobilindustrie. Magna Electronics beschäftigt weltweit rund 1800 Mitarbeiter, davon 250 am Standort Waldshut-Tiengen. "Als ich nach Waldshut-Tiengen kam, war die Situation für Magna Electronics sehr angespannt: viel Verlust, veraltete Produkte und insgesamt eine schwierige Zukunft. Wir haben viel investiert und stehen jetzt gut da", sagte Cornelius Wolber, General Manager von Magna Electronics in Waldshut-Tiengen.

Am Standort Waldshut-Tiengen produziert Magna Electronics unter anderem Fahrerassistenzsysteme, Motor- und Glühkerzensteuergeräte, Elektronik für Wasserpumpen und Kameras. Die Produkte werden weltweit an große Automobil-Hersteller ausgeliefert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Deutschland und Europa.

In der Diskussion nach der Führung durch die Werkhalle stellten die Teilnehmer des Unternehmerfrühstücks fest, dass der Hochrhein keinen Anreiz für Firmengründer biete. "Die Region ist unattraktiv für junge Menschen", so eine der Meinungen. Klar war den Teilnehmern, dass die Infrastruktur, vor allem im Hinblick auf junge Familien mit Kindern, deutlich verbessert werden müsse. Nach Aussage von OB Philipp Frank müsse die Werbung für Waldshut-Tiengener, die hauptsächlich den Tourismus bediene, neu überdacht und auch auf wichtige Zielgruppen wie die Wirtschaft ausgerichtet werden. Der OB kündigte an, dass weitere Treffen, zum Beispiel in der Gastronomie und dem Handel, geplant seien.