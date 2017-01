Detzeln Die Detzelner können auf schnelles Internet hoffen

Gerhard Albicker von der Stadtverwaltung informiert bei der Bürgerversammlung in Detzeln über die Pläne zum schnellen Internet. Ortsvorsteherin Esther Koch zieht ein positives Fazit über 2016.

Detzeln – Das Internet in Detzeln ist langsam. Abhilfe werde während der kommenden zwei Jahre geschaffen werden, kündigte Gerhard Albicker von der Stadtverwaltung bei der Detzelner Bürgerversammlung an. Grund dafür, dass auch die neuste Technik VDSL2 keine Verbesserung bringen würde und deshalb seitens des Anbieters in Detzeln gar nicht erst verbaut wird, sei die hier ungewöhnlich lange „letzte Meile“ vom Verteilerkasten bis zu den Haushalten.

Diese Leitung, 2,2 Kilometer lang und aus Kupfer, erzeuge zu viel Leitungswiderstand für die neue Technik. Im Rahmen des Bundesförderprogramms „Wirtschaftlichkeitslücke“ wird nun die Verlegung des Verteilerkastens ins Dorf angestrebt. Die Ausschreibungen richten sich an alle Anbieter, womit laut Albicker auch andere Zwischenlösungen, wie Funktechnik, infrage kämen. 100 Megabit pro Sekunde sind so möglich. Diese sollen die Versorgung in den nächsten zehn Jahren sichern. „Wir erwarten, dass wir im Laufe des Jahres einen Vertrag abschließen können“, sagte Albicker. Zum schlechten Mobilfunkempfang könne man allerdings keine Prognosen machen, so der Experte auf Nachfrage. Über die Versorgung mit Mobilfunk entscheiden die Anbieter nach Wirtschaftlichkeit.

Ortsvorsteherin Esther Koch berichtete über die Entwicklung des Ortsteils Detzeln. So nähere man sich mit aktuell 285 Einwohnern wieder dem Maximum von 303 Personen aus dem Jahr 1997. Koch gratulierte den drei Familien, die 2016 Nachwuchs erhalten haben. Diesen entgegen Standen vier Sterbefälle, von denen alle drei Männer dem Detzelner Männergesangverein angehörten. Die rund 100 anwesenden Detzelner gedachten ihnen in einer Schweigeminute.

Insgesamt sei 2016 ein positives Jahr gewesen, so Koch. In Eigeninitiative wurde mithilfe von gut 5000 Euro an Spendengeldern eine neue Orgel für die Kirche Maria Königin angeschafft und am zweiten Weihnachtstag eingeweiht. Es wurden zahlreiche gemeinsame Veranstaltungen organisiert und auch in 2017 steht einiges an, beginnend mit der „Warm-Up-Party“ am 28. Januar.

Als Vertretung des Oberbürgermeisters überbrachte Rita Mosel die Grüße der Stadt und informierte über die Entwicklung von Waldshut-Tiengen.