Tiengen Die Bürgerwehr Tiengen läutet das Jahr 2017 mit lautem Knall ein

Die Bürgerwehr Tiengen begrüßt am Dreikönigstag das neue Jahr 2017 mit einem dreifachen Salut.

Im Schlosshof in Tiengen wurde am Dreikönigstag das neue Jahr 2017 mit einem dreifachen Salut der Bürgerwehr begrüßt. Der Spielmannszug der Bürgerwehr unter der Stabführung von Hans Peter Fröhlich zog mit klingendem Spiel in den Innenhof des Schlosses ein, wo Kommandant Jürgen Baumgartner im Beisein des Landeskommandanten Hans-Joachim Böhm (Villingen) und Zunftmeister Ralf Siebold die Reihen der Bürgerwehrsoldaten abschritten. Danach wurde der Ehrensold der Bürgerzunft 1503 in symbolischer Höhe von 15,03 Talern an die Wehrleute ausbezahlt, anschließend gab Jürgen Baumgartner das Kommando zum dreifachen Salut „Laden, stopfen, fertig, Gewehr auf, spannt den Hahn, zur Salve hoch, legt an Feuer“. Im Bild (von links): Kommandant Jürgen Baumgartner, Landeskommandant Hans-Joachim Böhm und Ralf Siebold schreiten die Reihen der Bürgerwehrsoldaten ab.