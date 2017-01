Gurtweil Die Bockers feiern mit einer lautstarken Party ihren 35. Geburtstag

Die Gurtweiler Guggenmusik Bockers trifft mit ihrer Geburtstagsfete mit dem Titel „Bockers Brass Volumen 2“ den Geschmack des Publikums.

Guggenmusik sorgt für ausgelassene Stimmung: In der vollen Gemeindehalle feierte die Gurtweiler Guggenmusik Bockers am Samstagabend ihr 35-jähriges Bestehen. Die musikalische Geburtstagsfete mit dem Titel „Bockers Brass Volumen 2“ bescherte den vielen, bereits närrisch gestimmten Besuchergruppen einen „betäubenden Ohrenschmaus“, so formulierte es ein begeisterter Gast. Im stets wechselnden Wettkampf auf zwei Bühnen schmetterten die acht eingeladenen Guggenbands ihre lautstarken Rhythmen und schrägen Melodien in die Halle, die als Disko dekoriert war. Sie bereiteten damit den zahlreichen vergnügten Geburtstagsgästen eine nachhaltige närrische Nacht als Einstimmung auf die Fasnacht.