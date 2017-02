Waldshut-Tiengen Die Belegung der Parkhäuser in Waldshut steigt um 17 Prozent  jetzt steigen die Preise

Die beiden öffentlichen Parkhäuser in Waldshut sind weiter begehrt. Die Belegungszahlen für 2015, die nun vorgestellt wurden, sind vor allem am Kornhaus rosig. Jetzt wird die Pacht – und die Preise – erhöht. Diskussionen gibt es zudem um die Parkplatz-Breite.

Waldshut – Die Parkplatzsuche in Waldshut ist nicht immer einfach – davon zeugen nicht zuletzt die Belegungszahlen der beiden öffentlichen Parkhäuser auf dem Kornhaus-Gelände und unter dem Viehmarktplatz. Während es beim Viehmarkt einen kleinen Rückgang zu verzeichnen gibt, war das Kornhaus-Parkhaus begehrt wie nie. Rund 208 000 Autos fuhren dort im Jahr 2016 unter der Schranke durch, knapp 30 000 (+ 17 Prozent) mehr als im Vorjahr. Dies geht aus der Statistik der Parkhausgesellschaft, an der die Stadt mit 50 Prozent beteiligt ist, hervor. Sie wurde jüngst dem Gemeinderat vorgelegt.

„Es ist auffallend und erfreulich, dass die Belegung im Kornhaus deutlich zugenommen hat“, sagte Stadtrat Paul Albiez-Kaiser (Grüne) in dem Gremium. Er fragte nach den Gründen, weshalb die Steigerung dort größer ist als im Viehmarkt-Parkhaus. Kämmerer Klaus Lang erklärte: „Die Belegung im Parkhaus am Viehmarkt ist schon immer überdurchschnittlich hoch. Wenn das voll ist, suchen die Autofahrer, vor allem auch aus der Schweiz, eine Alternative und fahren zum Kornhaus. Der Anstieg ist dort auch höher, da die Belegung grundsätzlich niedriger ist.“ Rund 350 000 Autos wurden 2016 am Viehmarkt geparkt. Der stärkste Monat war bei beiden Parkhäusern der Dezember.

Auch zwei Ärgernisse rund um die Parkhäuser wurden im Gemeinderat angesprochen. Harald Würtenberger (Freie Wähler) plädierte bei beiden Häusern dafür, die Parkplätze neu und breiter einzuzeichnen. „Beide Parkhäuser sind sehr nutzerfreundlich, auch durch das Parkleitsystem, aber sehr eng“, sagte er. Klaus Lang entgegnete, dass dies allerdings zu weniger Parkplätzen führen würde. Laut Oberbürgermeister Philipp Frank soll mit den Betreibern nun eine Erhebung geplant werden, um Möglichkeiten aufzuzeigen. Stadtrat Peter Kaiser (CDU) bemängelte, dass die Zustände für Dauerparker im Parkhaus am Viehmarktplatz oft ein Ärgernis seien. Häufig gebe es einen Rückstau, da Autofahrer trotz Belegt-Schild in die Einfahrt fahren würden. Dadurch kämen Dauerparker nicht in das Parkhaus. „Dahinter gibt es oft riesige Probleme. Man sollte bei der Parkhausgesellschaft anregen, ob da eine Lösung möglich ist“, erläuterte er.

Einstimmig wurde vom Gemeinderat eine Pachterhöhung für die beiden Parkhäuser beschlossen. Die jährliche Miete beträgt damit für dieses Jahr am Viehmarktplatz 100 800 Euro und am Kornhaus 213 300 Euro. Nach einer rückläufigen Belegung hatte der Gemeinderat 2004 zugestimmt, die Pacht zu senken. 2010 wurde dies, nachdem sich die Belegung wieder gebessert hatte, rückgängig gemacht. Nun folgte die erneute Anpassung. „Die hohe Belegung und die damit verbundenen stark verbesserten Einnahmen der letzten Jahre führte in der Eigentümerversammlung zu der Forderung nach einer Weitergabe dieser Mehreinnahmen an die Eigentümer“, heißt es im Beschlussantrag des Gemeinderats.

Die Pachterhöhung werden auch die Autofahrer bemerken, denn zum 1. Februar hat die Parkhausgesellschaft die Gebühren angepasst. Die Kosten für die ersten 30 Minuten bleiben bei 50 Cent, während der Preis für jede weitere angefangene halbe Stunde von 50 auf 60 Cent steigt. Der Tageshöchstsatz von bisher fünf Euro steigt auf 5,50 Euro. Für Dauerparker erhöhen sich die Preise zum 1. April wie folgt: Park-and-Ride-Parkplatz beim Bahnhof von 30 auf 32 Euro, Kornhaus-Parkhaus von 60,85 auf 64 Euro, Viehmarkt-Garage von 68,78 auf 71 Euro.