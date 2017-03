Waldshut-Tiengen Die Band X-bluesive hat seit 30 Jahren den Blues im Blut

Die Band X-bluesive ist ab 1. April auf Jubilee-Tour in der Region unterwegs. Vier Auftritte mit Gastmusikern aus der Profiszene stehen auf dem Plan.

X-bluesive ist die Bluesrockband aus der Region: Seit 30 Jahren ist sie mit unvergessenen Bluesrocknummern und Blues-Klassikern eine feste Größe in der hiesigen Musikszene und auch darüber hinaus. Auch in der Schweiz hat die Band Auftritte. X-bluesive steht für dynamische Interpretationen von bekannten Titeln von „Ten Years after“, „The Blues Brothers“, Gary Moore, Eric Clapton und vielen anderen legendären Stars, vor allem der 60er und 70er Jahre. Mit ihren Fans und Freunden und allen, die sie kennenlernen möchten, feiert die Band nun ihren runden Geburtstag mit einer kleinen Jubilee-Tour.

Das Besondere der vier Auftritte ist die Besetzung. Die X-bluesive Stammmusiker Max Fietz aus Albbruck, Ottokar Sinnemann aus Tiengen, Alexander Lüttin aus Laufenburg und, seit Anfang des Jahres, Joschi Seitz aus Tiengen, stehen nie alleine auf der Bühne. Bei allen Konzerten haben sie nicht nur ihren Bläsersatz „X-Horns“, das sind Christine Küpfer, Marco Preiser und Mathias Keller, mit dabei, sondern auch Gastmusiker aus der Profiszene, die irgendwann in den 30 Jahren einmal mit X-bluesive gespielt haben. Bei jedem Konzert werden es andere sein mit einer Ausnahme: Der hiesige Saxophonist Stefan Zenth wird bei allen Auftritten mitspielen.

„Durch immer wieder neue Konstellationen werden es spannende Blues-Sessions“, verspricht Ottokar Sinnemann. Er ist mit Max Fietz, dem Ende 2013 verstorbenen Hans-Joachim Sinkwitz, Robert Schuler, Manfred Fögele und Victor Stidwill Gründungsmitglied von Exbluesiv. So hieß die Band bis 2008. Angefangen hat sie 1987 mit Deutsch-Rock, stieg aber bald auf Blues um. „Wir haben drei Jahre lang im Keller und auf Privatpartys gespielt, bevor wir 1990 unseren ersten öffentlichen Auftritt in der Stadtscheuer hatten“, erinnert sich Max Fietz. Von da an ging es schnell bergauf. Die Band hat sich und ihr Repertoire ständig weiterentwickelt und spielt heute mit großer Professionalität. Den Ritterschlag, wie Ottokar Sinnemann es nennt, hat sie Anfang Januar bekommen: x-bluesive spielten in Kandern im bekannten Blues-Club Chabah, in dem normalerweise nur Profibands zu hören sind. Jetzt freut sich die Band auf die vier Sonderauftritte und hat auch nach 30 Jahren noch lange nicht genug: „Wir spielen bis zum Umfallen“, verspricht Sinnemann.

Die x-bluesive Tour