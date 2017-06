Waldshut-Tiengen Die Balken von zwei Häusern in der Waldshuter Rheinstraße stammen aus dem Jahr 1492

Historische Gebäude in der Rheinstraße wurden im Zuge einer geplanten Sanierung vom Denkmalamt untersucht. Dies bringt das wahre Alter der Häuser zutage: Das Holz stammt aus den Jahren 1492 oder 1493.

In der Waldshuter Rheinstraße wurden kürzlich zwei Häuser auf die Jahre 1492/93 datiert. Fast unscheinbar in der Rheinstraße 25 und 27 gelegen, gehören die zwei Häuser somit zum ältesten erhaltenen Wohnhausbestand der Stadt. Das Alter kam ans Licht, als das Denkmalamt im Vorfeld der geplanten Sanierung der Gebäude eine sogenannte dendrochronologische Analyse durchgeführte, bei der mittels Kernbohrungen das Alter des verbauten Holzes anhand seiner Jahresringe bestimmt wird. Demnach wurden die für den Innenausbau verwendeten Eichen im Winter 1492/93 gefällt.

Die zwei aneinander gebauten, aus kräftigem Bruchstein gemauerten, geradezu unscheinbaren zweistöckigen Bürgerhäuser zeugen vom Wiederaufbau der Stadt Waldshut nach dem verheerenden Brand aus dem Jahr 1492. Damals waren 113 von rund 200 Häusern im Westen der Stadt abgebrannt. Das Unglück ist im Waldshuter Stadtarchiv in einer Brandliste von 1495 belegt und gleichzeitig ein Glücksfall: Die für den Wiederaufbau durch die Schweizer Städte Basel und Schaffhausen geleisteten Kredite kamen Waldshut laut Stadthistoriker Willy Riegger im Schwabenkrieg von 1499 zugute. Die Eidgenossen nahmen damals Städte, Dörfer und Burgen im Hegau und Klettgau ein und brannten Dogern nieder, Waldshut aber blieb verschont.

„Ob die Gebäude von Anfang an einzeln gebaut oder im Laufe der Jahrhunderte getrennt wurden, wissen wir nicht“, sagt Petra Wichmann vom Landesamt für Denkmalpflege. Starke Eichenbalken – damals das beste und teuerste Baumaterial – zeugen jedoch davon, dass die Bauherren nicht arm waren. „Sie gehören heute zum ältesten datierten Wohnhausbestand der Stadt Waldshut und sind baugeschichtlich herausragende Zeugen dafür, wie man sich die Stadt Waldshut nach 1492 vorzustellen hat“, erklärt Petra Wichmann.

Dendrochronologische Analysen wurden in Waldshut zum Beispiel auch bei den Gebäuden in der Amtshausstraße 1 und 3 vor Sanierungen durchgeführt. Über dem Keller von Amtshausstraße 3 fanden sich Hölzer von einer Vorgängerbebauung aus dem Jahr 1275. Dieser Bereich war also vom Stadtbrand verschont geblieben. Es sind die bisher ältesten bekannten Reste von Wohnbebauung in Waldshut.

Die Gebäude, die sich in Privatbesitz befinden, sollen nach Informationen dieser Zeitung saniert werden. Die Häuser dienten in den vergangenen Jahrzehnten größtenteils für Wohn- und Büronutzung. Im westlichen Gebäude, der Rheinstraße 27, wurde zudem ein Schaufenster eingefügt. In dem Anwesen befanden sich zuletzt eine Schneiderei und eine Praxis. Wie die Häuser in Zukunft genutzt werden sollen, ist derzeit noch nicht bekannt. Der historische Charakter soll bei der Renovierung erhalten bleiben.

Die Analyse

Die Jahresringe von Bäumen sind unterschiedlich ausgeprägt. Je nach den jeweiligen wetterbedingten Wachstumsbedingungen fallen sie breiter oder schmaler aus. Alle Bäume einer Gattung (etwa Eiche, Fichte), einer Region und eines Zeitabschnitts besitzen somit dieselbe markante Abfolge von breiteren und schmaleren Jahresringen. Das Erbauungsdatum mancher Gebäude ist zum Beispiel durch Inschriften dokumentiert. Anhand der Jahresringe der Hölzer in ihrer Bausubstanz lassen sich Jahrringkurven erstellen. Durch einen Abgleich der Jahrringkurven lassen sich Rückschlüsse auf das Alter der Balken von Gebäuden ziehen, deren Bau nicht dokumentiert ist und die auch keine Inschriften oder andere Hinweise auf ihr Alter besitzen.