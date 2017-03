Tiengen Die Ausstellung von Bernd Salfner ist eine poetische Reise ins Reich der Kunst

Die Ausstellung zum 75. Geburtstag von Bernd Salfner beginnt mit 200 Besuchern. Kulturamtsleiter Hartmut Schölch gibt bei der Vernissage eine Einführung in sein Werk.

Mehr als 200 Besucher nahmen diesmal den Weg ins Tiengener Schloss zur Ausstellungseröffnung von Bernd Salfner. Der Künstler und ehemalige Kinderarzt zeigte anlässlich seines 75. Geburtstags unter dem Titel „Arbeiten mit Papier. Arbeiten auf Papier“ eine breite Palette seiner Werke. Doch über allem lag ein dunkler Schatten: Kurz vor der Eröffnung war seine Ehefrau Jutta gestorben. Sie hatte am Entstehen der Ausstellung noch großen Anteil gehabt, konnte sie nun aber nicht mehr erleben.

Kulturamtsleiter Hartmut Schölch, der in die Ausstellung einführte, wies zunächst auf die großen Verdienste hin, die sich der Künstler in Sachen Kultur erworben hat: So war er gerade für das Schloss Tiengen Mitinitiator beim Ausbau des Schlosskellers und später dann von den Schwarzenbergsälen für kulturelle Zwecke sowie Mitbegründer des Vereins Freundeschlosstiengen. Schölch stellte in Bezug auf Salfners Skulpturen im Schlosskeller humorvoll fest: „Niemand sonst kann sich auf diese Weise verwirklichen und seine berufliche Laufbahn mit seinem künstlerischen Wirken so hingebungsvoll verknüpfen und verarbeiten.“ Denn Salfners schwebende und federleichte Skulpturen sind aus den geschredderten Karteikarten seiner kleinen Patienten entstanden – inzwischen sein Markenzeichen.

Doch wenn man vom Keller in die Schwarzenbergsäle aufsteigt – „vom Dunklen ins Helle“, so Schölch – erlebt man noch einen ganz anderen Salfner: etwa seine japanisch wirkenden Aquarelle, die er nur locker an die Wand geheftet hat. Oder seine gemalten fünf Reisetagebücher (von insgesamt 74), die er auf Notenständern präsentiert. Dazu eine zauberhafte Serie von „Capriccio-Variationen“ nach Radierungen von Francisco de Goya, die er mit leichter Hand und Tusche, Wasser und Feder bearbeitet hat. Oder seine abstrakten Streifenbilder aus Champagnerkreide und Acrylfarbe sowie eigene Collagen oder Aquatinta-Radierungen. „Bei vielen dieser Arbeiten sind wir aufgefordert“ – so formulierte es Hartmut Schölch – "auf eine musikalisch-poetische Reise zu gehen.“

