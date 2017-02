Tiengen Die Aktionsgemeinschaft Tiengen setzt auf noch mehr Sicherheit für der Hoorige Mess

Die Aktionsgemeinschaft Tiengen plant zusätzliche präventive Maßnahmen für die Hoorige Mess: Die Sicherheitskräfte sollen aufgestockt werden, das Glasverbot wird beibehalten, es gibt mehr Platz für Rettungskräfte und eine ständige Brandwache.

An keinem anderen Tag im Jahr tummeln sich auch nur annähernd so viele Menschen in Tiengens Fußgängerzone wie bei der Hoorigen Mess: Tausende – nach bisherigen Schätzungen sind es immer zwischen fünf- bis achttausend Menschen – werden nächste Woche am Samstag wieder aus dem beschaulichen Städtchen eine Hochburg närrischer Ausgelassenheit machen. Damit die Fasnachts-Fete der Aktionsgemeinschaft Tiengen (Veranstalter) wieder so weit als möglich friedlich und sicher über die Bühne geht, ist das Sicherheitskonzept nicht nur beibehalten, sondern erweitert worden.

Zusätzliche Auflagen und Maßnahmen wurden vom Ordnungsamt der Stadt Waldshut-Tiengen beschlossen: Die Aktionsgemeinschaft Tiengen muss mehr Personal als bisher von einem privaten Sicherheitsdienst anfordern. Weiterhin werden durchnummerierte Banner auf Fluchtwege und Notausgänge hinweisen. Im Feuerwehrgerätehaus Tiengen wird eine Brandwache eingerichtet, sodass die Einsatzkräfte gegebenenfalls sofort ausrücken können. Die Stände in der Hauptstraße werden entzerrt, die Festmeile dadurch etwas in die Länge gezogen, sodass mehr Platz, beispielsweise für Feuerwehreinsätze, vorhanden ist.

Neben der Aktionsgemeinschaft Tiengen und dem Ordnungsamt, waren bei der Erarbeitung der zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen Polizei, DRK, Feuerwehr und Surianer (Betreiber des Hanselezelts) einbezogen. Bereits seit einigen Jahren gibt es bei der Hoorigen Mess ein Lautsprechersystem in der Innenstadt, über das Anweisungen gegeben werden können. Bewährt hat sich das Glasverbot, das einen massiven Rückgang der Verletzungen durch Schnittwunden bewirkt hat. Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen ab 5000 Besuchern sind gesetzlich vorgeschrieben. Die Neuerungen sind nach Aussage der zuständigen Mitarbeiter des Ordnungsamtes keine Reaktion auf Probleme im vergangenen Jahr, sondern eine normale Weiterentwicklung präventiver Maßnahmen.

Vor Ort wird die Polizei mit dem aufgestockten privaten Sicherheitspersonal im Einsatz sein. „Wir werden mit starken Kräften vertreten sein und uns mit der Security des Veranstalters absprechen“, sagte Polizeisprecher Paul Wißler. Fast immer ist übermäßiger Alkoholkonsum im Spiel, wenn Polizei, Sicherheits-, Sanitäts- oder Rettungskräfte einschreiten müssen, um körperliche Auseinandersetzungen zu beenden und gesundheitliche Probleme oder Verletzungen zu behandeln.

Mit Plakaten an den Ständen weist die Aktionsgemeinschaft Tiengen auf die strengen Ausschankregeln des Jugendschutzes hin, unter 16-Jährige erhalten keinen Alkohol. Im Zweifelsfall wird der Ausweis verlangt, bevor Getränke über die Theke gehen. Und für den sicheren Hin- und Rückweg gibt es wieder günstige Tickets für Bus und Bahn. „Jeder sollte seinen Teil dazu beitragen, dass die Hoorige Mess auch künftig ein friedliches und sicheres Fest ist“, sagte Jürgen Wiener, Leiter der Ortspolizei beim Ordnungsamt.

Einsätze aus dem vergangenen Jahr

Auch wenn die Hoorige Mess angesichts des enormen Besucherandrangs eine vergleichsweise friedliche und sichere Veranstaltung ist, zeigt der Einsatzbericht des DRK- Kreisverbandes Waldshut von der Hoorigen Mess 2016, wie wichtig ein gut funktionierendes Netz an Einsatzkräften ist.