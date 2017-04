Tiengen Die Abiturienten des Klettgau-Gymnasiums sind seit Dienstag im Prüfungsstress

Das Abitur hat auch für die 113 Prüflinge am Klettgau-Gymnasium Tiengen mit der Klausur im Fach Deutsch begonnen.

Die letzte Kurve ihrer schulischen Laufbahn nehmen 213 Schüler an den beiden allgemeinbildenden Gymnasien Waldshut-Tiengens. 113 sind am Tiengener Klettgau-Gymnasium (KGT) im Prüfungsstress. Damit möglichst kein Lärm von Mitschülern ihre Konzentration stört, hängen auf jedem Stockwerk der Schule Zettel mit der Aufschrift „Bitte Ruhe. Abitur“. Deutsch haben die Abiturienten bereits geschafft, aus fünf Themen konnten sie auswählen. In drei weiteren Fächern, darunter Mathematik und Fremdsprachen, werden sie bis 5. Mai schriftlich geprüft. Ende Juni erfolgt die mündliche Prüfung. Am 7. Juli werden am Klettgau-Gymnasium die Abschluss-Zeugnisse übergeben.

Schulleiter Manfred Römersperger ist überzeugt, dass die Schulabgänger die Prüfungen gut meistern werden: „Das Abitur hat bei den Schülern einen hohen Stellenwert, sie sind fokussiert und entsprechend gut vorbereitet.“ Eine kleine Zahl hinter dem Komma der zwei ist nach seiner Aussage gängiger Abitur-Schnitt am Klettgau-Gymnasium. Nicht nur für die Schüler, auch für die Lehrer ist das Abitur mit Spannung verbunden. In einem versiegelten Umschlag von einem speziellen Kurier hat das KGT die Aufgaben zugestellt bekommen. Darin lagen weitere Umschläge, für jedes Prüfungsfach einer. Erst am jeweiligen Prüfungstag dürfen die Umschläge geöffnet werden. „In Mathematik und Physik dürfen wir den Umschlag 120 Minuten vor Prüfungsbeginn öffnen, in den andern Fächern 90 Minuten vorher“, erklärt Manfred Römersperger. In Mathematik und Physik wählen die Lehrer und nicht die Abiturienten die zu bearbeitenden Aufgaben aus, deshalb ist mehr Zeit veranschlagt.

Bis zum letzen Abiturtag verwahrt der Schulleiter die Umschläge an einem sicheren Ort. „Es ist bei uns noch nie etwas passiert“, sagt Römersperger mit Blick auf den jüngsten Diebstahl von Abituraufgaben aus dem Tresor eines Stuttgarter Gymnasiums. Erstmals wird mit dem diesjährigen Abitur ein Beschluss der Kultusministerkonferenz von 2012 umgesetzt: In den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch stammen die Prüfungsaufgaben aus einem gemeinsamen Aufgabenpool der Länder. Damit soll eine bessere Vergleichbarkeit der Anforderungen erreicht werden. Das diesjährige Abitur am KGT ist das sechste seit Einführung des G8-Zuges. Nach acht- und nicht nach neunjähriger Gymnasialzeit stehen also die 113 Prüflinge vor einem neuen Lebensabschnitt, der für die meisten Studium heißen dürfte.

Das Klettgau-Gymnasium

Das Klettgau-Gymnasium (KGT) Tiengen zählt rund 820 Schüler und führt nach acht Jahren zur allgemeinen Hochschulreife. Seit September 2015 ist Manfred Römersperger Schulleiter, Jochen Stitz sein Stellvertreter. Rund 70 Lehrkräfte unterrichten am KGT, Schulträger ist die Stadt Waldshut-Tiengen. Infos im Internet: www.kgt.de