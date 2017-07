Waldshut-Tiengen Die 63 erfolgreichen Abiturienten des Wirtschaftsgymnasiums Waldshut sind nun gut gerüstet für das Leben

Das Wirtschaftsgymnasium an den Kaufmännischen Schulen Waldshut feiert seine Abiturienten. Es ist auch der letzte Jahrgang für Schulleiter Karl-Heinz May. Mit einem Notendurchschnitt von 1,0 glänzt David Strittmatter.

Mit einem hervorragenden Gesamtdurchschnitt von 2,4 beginnt für 63 Schüler des Wirtschaftsgymnasiums in Waldshut jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Sie hatten sich das Abi-Motto „Abilanz, die Rechnung geht auf“, auf die Fahnen geschrieben. Schulleiter Karl-Heinz May, der nach 16 Jahren an der Schule nun in den Ruhestand geht, überreichte daher ein letztes Mal Abiturienten ihre Abschlusszeugnisse. Der Gesamtdurchschnitt sei diesmal sehr gut. 23 Prozent der Schulabgänger könnten einen Notendurchschnitt von 2,0 oder besser vorweisen, erklärte Abteilungsleiterin Gerty Hoffmans stolz.

Karl-Heinz May beglückwünschte die Schüler zu ihren hervorragenden Leistungen. "Wir brauchen euch", erklärte May in seiner Rede. „Ihr schreibt das Drehbuch eures Lebens“, fuhr der Schulleiter fort. „Es ist an euch, Lebenskompetenz und damit dauerhafte Zufriedenheit zu erwerben.“ Mit drei Ratschlägen, die Stephen Hawking seinen Kindern auf den Weg gegeben habe, schloss May seine Rede: "Vergesst nicht, empor zu den Sternen zu blicken, anstatt hinab auf eure Füße. Gebt niemals auf mit eurer Arbeit, denn sie schenkt euch Sinn, ohne den das Leben leer ist. Wenn ihr glücklich genug seid, Liebe zu finden, dann denkt daran, dass dies selten ist und werft nichts weg.“

David Strittmatter räumte mit seien herausragenden Leistungen gleich mehrere Sonderpreise ab. Er bekam den Sonderpreis für Mathematik, Informatik, Englisch, VBWL (verliehen vom Südwest-Metall-Arbeitgeberverband) und den Sonderpreis des Fördervereins der Kaufmännischen Schulen Waldshut für die beste Gesamtleistung des Jahrgangs. Sonderpreise gingen auch an Jennifer Coutinho Goncalves für Spanisch und an Maximilian Mager für Gemeinschaftskunde und Geschichte. Elena Schlipphack und Matthias Intlekofer bekamen die Alfred-Maul-Gedächtnis-Medaille in Sport, der Scheffelpreis in Deutsch ging an Alexander Strittmatter, der Sonderpreis in Chemie wurde an Dennis Böhler verliehen. Till Winkler bekam den Sonderpreis in Mathematik und Physik. Joshua Völkel wurde der Sonderpreis in Mathematik verliehen. Neun Schüler bekamen für ihre guten Leistungen ein Lob. Sie hatten einen Notendurchschnitt zwischen 1,7 und 2,0. Matthias Intlekofer, Simon Frey und Sarah Albicker wiesen einen Durchschnitt von 1,7 auf, Ramon Baschnagel, Tobias Marder und Lina Wagner hatten mit einen Durchschnitt von 1,9 ihr Abitur bestanden, Stefanie Albicker, Lukas Baldischwieler und Dennis Böhler bekamen ein Lob für ihren Durchschnitt, 2,0.

Die Preisträger

Fünf Schüler hatten einen Notendurchschnitt von 1,6 oder besser und bekamen einen Preis. Mit einer 1,0 glänzte David Strittmatter. Ebenso einen Preis bekam Joshua Völkel, der einen Schnitt von 1,2 erreicht hatte. Nadine Schmidt hatte das Abitur mit einer 1,4 bestanden und bekam ebenfalls einen Preis. Mit 1,5 hatte Elena Schlipphack abgeschnitten, mit 1,6 Till Winkler.

Diese Abiturienten machen erfolgreich ihren Abschluss

63 Abiturienten legten am Wirtschaftsgymnasium der Kaufmännischen Schulen in Waldshut ihr Abitur ab. Dies sind Stefanie Albicker (Ühlingen-Birkendorf), Lukas Baldischwieler (Lauchringen), Dennis Böhler (Weilheim), Elias Boll (Waldshut-Tiengen), Mikaela Alexandra da Silva Quintais (Hohentengen), Eva Haselwander (Dachsberg), Emma Jehle (Dogern), Julian Lais und Madelaine Merz (Waldshut-Tiengen), Anna Mihailowitsch (Küssaberg), Sira Morawczik, Mara Stoll und Rabia Yürümez (Klettgau), Aylin Wassmer (Laufenburg), Joachim Genaro Fernandez Widmer (Hohentengen), Sarah Albicker (Wutöschingen), Thearesa Amann (Eggingen), Ezgi Bakir (Dogern), Marvin Niclas Bock (Waldshut-Tiengen), Aileen Böhler (Stühlingen), Anna-Maria Cigolla (Weilheim), Jennifer Goncalves Coutinho (Waldshut-Tiengen), Anna-Katharina Frommherz (Laufenburg), Joy Dinah Griesser (Klettgau), Ida-Sophie Kromer (Lauchringen), Julian Lehmann, Alicia Lüber und Alexander Mirko Strittmatter (Waldshut-Tiengen), Leonie Opora (Görwihl), Elena Schlipphack und Annalena Stehle (Laufenburg), Lina Wagner (Hohentengen), Pia Veronika Winterhalder (Albbruck), Annika Bächle (Weilheim), Ramon Baschnagel und Simona Frey (Stühlingen), Saskia Dietz (St. Blasien), Chantal-Joelle Groß (Küssaberg), Lukas Hofmuth, Kevin Kemesies, Dominik König, Fabienne Schantz, Heiko Manuel Kesenheimer (Waldshut-Tiengen), Matthias Intlekofer (Wutöschingen), Jana Rebmann (Eggingen), Carina Schwimmer (Weilheim), Domenic Specht (Albbruck), Pascal Starke (Wutöschingen), David Strittmatter (Bonndorf), Lena Lisa Stumpf (Lauchringen), Niclas Vaccalluzzo (Weilheim), Sebastian Waßmer (Albbruck), Marco Andreas Bährle (Hohentengen), Daniel Ebner (Stühlingen), Donjeta Jakupi (Küssaberg), Natalie Kaiser (Todtmoos), Johanna Sophia Lehmann (Küssaberg), Maximilian Mager (Lauchringen), Tobias Michael Marder (Ühlingen-Birkendorf), Clemens Alexander Rieckert und Nadine Jessica Schmidt (Waldshut-Tiengen), Joshua Voelkel (Weilheim) und Till Winkler (Görwihl).