Detzeln Detzeln: Landfrauen wieder aktiv

Verein zieht in der Hauptversammlung positive Bilanz: Mit 34 Mitgliedern gut aufgestellt. 240-Euro-Spende des Vereins geht ans Familienzentrum

Detzeln (boe) Zur Verschönerung des Dorfes tragen die Landfrauen Detzeln maßgeblich bei. Sie pflegen seit Jahren die Blumenbeete, Wegkreuze und öffentlichen Grünanlagen. Dafür, und für die Hilfe bei vielen Aktiviäten wie Kuchenbacken für Seniorennachmittage und bei der Bewirtung an der Warm-up-Party der Tezzilnheimer Schtudehägler bedankte sich die Vorsitzende Monika Marschall bei ihren Frauen.

Zum Programm gehören auch Wanderungen, Gymnastik, Ausflüge, Dorfputzete, Bastelkurse, Grillfest, Adventsfenster und die Brunnenfeste. Mit 34 Mitgliedern sind die Landfrauen gut aufgestellt. Schriftführerin Andrea Böhringer überreichte hat ihren umfassenden Jahresbericht in den "LandfrauenNews" zusammengestellt. Dass von den Einnahmen und den Spenden der Landfrauen an der Weihnachtsfeier auch noch einige soziale und Institutionen finanziell unterstützt werden, ist Tradition.Diesmal gehen 240 Euro wieder an das Faz in Lauchringen.

Auch für 2017/18 sind schon einige Termine bekannt: Das Dankeschön-Frühstück findet am 3. Juni statt, die Wanderung am 26. Juni und der Ausflug am 9. Dezember, mit Besuch des Weihnachtszirkuses am Cannstatter Wasen. Außerdem gibt es eine Alteisensammlung (Feuerwehrhaus) vom 16. bis 18. Oktober. Ortsvorsteherin Esther Koch verwies auf den "Neubürgerhock" am 24. Juni, ab 17 Uhr unter den Reben.

Wahlen: Katja Thienger (stellvertretende Vorsitzende) und Andrea Böhringer (Schriftführerin) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Kassenprüferin ist Edel Öttl.