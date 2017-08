vor 2 Stunden SK Waldshut-Tiengen Detektiv erkennt flüchtigen Dieb wieder: Festnahme

Anfang August soll ein 18-Jähriger in einem Einkaufsmarkt in Waldshut-Tiengen Ladendiebstähle verübt haben, entwischte jedoch. Drei Wochen später wurde er in demselben Markt vom Ladendetektiv erkannt.