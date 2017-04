Lauchringen Dermatologiepraxis eröffnet in Lauchringen

Das neue Ärztehaus II lockt eine Hautärztin nach Lauchringen. Der Mietvertrag für die letzte Praxis im Gebäude steht kurz vor dem Abschluss. Die Dermatologin bereichert das fachärztliche Angebot in der Region.

Lauchringen – Das neue Ärztehaus II im Zentrum Lauchringens befindet sich mit den Arbeiten an den Außenanlagen kurz vor seiner Fertigstellung. Derweil bahnt sich mit der letzten noch im Rohbau befindlichen Praxis eine kleine Sensation an.

Nach Aussage Bürgermeister Thomas Schäubles wird hier ab August eine Hautärztin/Dermatologin mit kassenärztlicher Zulassung praktizieren. Ihr Name werde laut Bürgermeister Schäuble demnächst bekanntgegeben, sobald der Mietvertrag abgeschlossen ist. Die Ärztin habe zuvor in der Schweiz praktiziert. Derzeit suche sie nun für sich und ihre Familie nach einer Wohnung in der Gemeinde Lauchringen. Die kassenärztliche Zulassung sei bereits beantragt. Dies ist insofern erfreulich, da nach Kassenärztlicher Vereinigung (KV) im Kreis Waldshut eine deutliche Unterversorgung durch Dermatologen vorliegt. Seit Anfang 2015 werden von den in Waldshut und Tiengen ansässigen Hautärzten nur noch Privatpatienten betreut. Die einzigen im Landkreis verbliebenen Hautärzte für Kassenpatienten sind Andreas Renkl/Guido Schulz in Bad Säckingen und Birgit Kübler in St. Blasien. „Wir freuen uns über die neue Ärztin, sie rundet das fachärztliche Angebot in Lauchringen gut ab“, sagte Bürgermeister Thomas Schäuble.

Bereits im Januar haben die Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und ihre psychiatrische Institutsambulanz im ersten Obergeschoss den Betrieb aufgenommen. Die Außenstelle des St. Elisabethenkrankenhauses Lörrach verfügt hier über zwölf Patientenplätze. Im zweiten Obergeschoss sind die Praxis der Fachärztin für Frauenheilkunde Birgit Steiner und jüngst, seit 1. April, auch die Praxis der Allgemeinmedizinerin und Internistin Eva Fröhlich in Betrieb.

In diesem Stockwerk wird künftig auch die neue Dermatologin praktizieren. Im dritten Obergeschoss hat die Praxis des Facharztes für Augenheilkunde Kouris Ninios ebenfalls bereits ihren Betrieb aufgenommen. Schon im November vergangenen Jahres ist der Biomarkt Hauser ins Erdgeschoss eingezogen. Ebenfalls auf dieser Ebene wird im Mai die Beratungsstelle Courage des Frauen- und Kinderschutzhauses Waldshut eröffnet. Der viergeschossige von Architekt Harald Jäger entworfene Gebäudekomplex hat insgesamt 2867 Quadratmeter Nutz- und 594 Quadratmeter Wohnfläche (in sechs bereits verkauften Wohnungen) sowie eine Tiefgarage mit 20 Stellplätzen.

Das stark gewachsene Angebot im Zentrum Lauchringens und die damit einhergehende Zunahme des Straßenverkehrs wird durch das neue Parkhaus an der B 34 ganz in der Nähe aufgefangen. Die 150 Parkplätze, von denen rund 80 öffentlich sein werden, sollen dazu beitragen, den Parkraum in der Haupt- und der Kolpingstraße für Kunden und Patienten freizumachen und die schon seit langem vorliegende Verkehrsproblematik im Ortskern zu lösen. Zurzeit laufen die Arbeiten für das Fundament des Parkhauses, das laut Bürgermeister Schäuble Anfang August in Betrieb gehen werde.