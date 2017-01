Tiengen Der neue Seelsorger Pfarrer Johannes Gut wird in Tiengen begrüßt

Pfarrer Johannes Gut nimmt seine Arbeit als Nachfolger von Peter Seibt auf. Die ökumenische Zusammenarbeit ist für ihn selbstverständlich.

Tiengen – Johannes Gut ist neuer Pfarrer in der katholischen Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena. Der 51-jährige gebürtige Donaueschinger, der früher in einer Band aktiv war, zieht Ende Januar in das Pfarrhaus Tiengen ein. Er wird den leitenden Pfarrer Ulrich Sickinger als Kooperator (Pfarrer in Kooperation) in der gesamten Seelsorgeeinheit unterstützen und ist somit nur indirekt Nachfolger des nach Peru gegangenen Pfarrers Peter Seibt. Die Gottesdienste werden abwechselnd in einem rollierenden System abgehalten. Pfarrer Gut freut sich auf Herausforderungen, die mit der Zusammenlegung der Seelsorgeeinheiten Waldshut und Tiengen zu einer christlichen Einheit einhergehen.

„Ich möchte Gott und dem Menschen dienen“, sagt Pfarrer Gut. In der Jugendarbeit hat er sich bereits als Dekanatsjugendseelsorger in Waldkirch, als Religionslehrer und als Bezirkskurat der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg engagiert. Trotzdem versteht er sich als Ansprechpartner für alle Menschen, Jung und Alt. Zum Seelsorgeteam gehören neben den beiden Pfarrern ein Salvatorianerpater, zwei nebenberufliche Diakone, ein Pastoralreferent und eine Pastoralreferentin sowie drei Gemeindereferentinnen. Zusammen betreuen Sie insgesamt etwa 13 600 Katholiken in den Pfarreien Waldshut, Tiengen, Dogern, Krenkingen, Oberlauchringen, Unterlauchringen sowie den Filialgemeinden Breitenfeld, Detzeln und Eschbach.

Die ökumenische Zusammenarbeit ist für ihn eine Selbstverständlichkeit. „Katholische und evangelische Christen verbindet mehr, als sie trennt“, sagt er. Er wünsche sich, dass man voneinander lerne und einander in gemeinsamen Veranstaltungen, wie zum Beispiel an Pfingsten, begegne. Auch mit der in Tiengen äußerst aktiven Kolpingfamilie sehe er gute Möglichkeiten zur Begegnung und zum Austausch.

Neben seinen anderen Wirkungsorten in der Seelsorgeeinheit freut sich Pfarrer Gut auch darauf, in „vertrauter barocker Umgebung“ der Tiengener Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt zelebrieren zu dürfen. Er war schon in verschiedenen Gotteshäusern tätig, die ebenfalls vom bekannten Barock-Baumeister Peter Thumb stammen. So zum Beispiel während seines Priesterseminars in St. Peter im Schwarzwald oder in seiner Zeit als Vikar in Waldkirch bei Freiburg. Eine besondere Beziehung hat der Pfarrer zur Musik. Er spielt Querflöte, Keyboard und Akkordeon. Er sieht in der Kirchenmusik eine besondere Form der kirchlichen Verkündigung. Er habe den Eindruck, dass Kirchenmusik die Menschen mehr erreicht, weil sie sich von ihr auf einer anderen Ebene ansprechen und berühren lassen.

Sein neuer Wirkungsort ist ihm als attraktives Ausflugs- und traditionsreiches Kulturzentrum bekannt, das ebenso eng mit dem Fasnachtsbrauchtum verbunden ist wie seine Heimat Schwarzwald-Baar. Auch die Feste Schwyzertag und Chilbi sind ihm durchaus ein Begriff.

Zur Person

Pfarrer Johannes Gutwurde 1965 in Donaueschingen geboren. Er studierte zunächst Betriebswirtschaft und Informatik und war sechs Jahre lang als Projektleiter tätig. Danach studierte er Theologie in Freiburg und verbrachte seine Vikarsjahre auf der Zollernalb und in Waldkirch bei Freiburg im Breisgau. Am Kaiserstuhl leitete er außerdem eine Seelsorgeeinheit, bevor er ins Zentrum Mannheims wechselte. Die Begrüßungsgottesdienste für den neuen Pfarrer finden am Sonntag, 29. Januar, statt.