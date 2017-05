Kreis Waldshut Der ehemalige Polizeichef Klaus Danner blickt zurück: "Es gab gefährliche Situationen"

Auf einen Kaffee mit ... Klaus Danner, dem ehemaligen Polizeichef im Landkreis Waldshut, der bis zu seinem Ruhestand 3,5 Jahre Leiter der Direktion Spezialeinheiten in Göppingen war.

Herr Danner, am 1. Juni gehen Sie nach 43 Jahren Polizeidienst in den Ruhestand. Aufgrund von Überstunden und Resturlaub sind Sie schon jetzt nicht mehr im Dienst. Was haben Sie an Ihrem ersten Tag als Pensionär unternommen?

Ich bin ins Waldhaus gegangen, habe mir mein Lieblingsgericht bestellt – das sind die Brauers Rösti – und dazu ein Bier bestellt. Dann hab ich für mich gesagt, jetzt ist gut, und ab jetzt mache ich das, was mir gut tut.

Ist es Ihnen schwer gefallen, der Polizei den Rücken zu kehren?

Der interne Abschied von meiner Mannschaft war mehr als bewegend und ist mir schwer gefallen. Von der Sache an sich ist es mir weniger schwer gefallen, weil ich mich schon frühzeitig mit dem Gedanken des Ruhestands befasst habe. Ich bin ein zufriedener und glücklicher Polizeibeamter gewesen, der viel erleben durfte, wofür ich dankbar bin. Es war ein tolles Kapitel, das ich jetzt aber abgeschlossen habe. Und jetzt gibt es etwas Neues, auch wenn mir meine Kollegen fehlen werden.

Kürzlich gab es den Überfall auf die Postbankfiliale in Waldshut. Hat es Ihnen nicht in den Fingern gejuckt, mit der Spezialeinheit vor Ort zu sein?

Ich habe den Fall interessiert zur Kenntnis genommen, denn es waren ja auch meine Leute vom Spezialeinsatzkommando vor Ort. Aber in der Sache hat mich der Vorfall nicht mehr so emotional berührt. Normalerweise wäre ich sofort runter gefahren und hätte mich in die Sache eingearbeitet. Aber ich bin jetzt weg und nicht mehr zuständig.

Was waren Ihre Aufgaben als Leitender Kriminaldirektor?

Nach der Polizeireform war es mein Auftrag, eine neue Organisationseinheit aufzubauen, in der alle baden-württembergischen Spezialeinheiten vereint werden. Diese waren vorher auf acht verschiedene Stellen verteilt. Dazu gehört das Spezialeinsatzkommando mit Sitz in Göppingen, vier mobile Einsatzkommandos in Göppingen, Stuttgart, Karlsruhe und Freiburg, ein Technikzentrum für die Spezialeinheiten und der Personenschutz.

In Waldshut waren Sie von 2006 bis 2014 Leiter der Polizei für den Landkreis. Wenn man Ihre letzten beiden Funktionen vergleicht, welche Aufgabe hat Ihnen mehr zugesagt?

Die Aufgabe als Polizeichef im Landkreis war für mich der absolute Höhepunkt. Vor allem deshalb, weil hier die ganze Bandbreite der polizeilichen Tätigkeit abgebildet ist. Dazu gehören alle polizeilichen Tätigkeiten wie Verkehrspolizei, Streifendienst, Polizeiposten, Kriminalpolizei in all ihren Facetten, die Verwaltung – das war schon toll. Das lag aber auch daran, weil ich hier mit dem ehemaligen Landrat Tilman Bollacher und dem ehemaligen Oberbürgermeister der Stadt Waldshut-Tiengen Martin Albers sowie auch den anderen Bürgermeistern ganz hervorragend zusammengearbeitet habe. Wenn es polizeiliche Problemfälle wie zum Beispiel Gewaltdelikte gab, dann haben wir uns zusammengesetzt und darüber gesprochen, was wir dagegen unternehmen können. Bei meiner aktuellen Tätigkeit habe ich mit Spezialeinheiten gearbeitet, die ganz spezielle Aufgaben wahrnehmen. Hier ist die besondere Motivation entscheidend. Mit solchen Menschen zu arbeiten, die so etwas wie ‚die letzte Station in der Polizeiarbeit’ sind, war etwas ganz Besonderes. Die Verantwortung für diese Menschen und deren Arbeit zu haben, ist manchmal aber auch nicht ganz einfach.

Können Sie ein Beispiel dafür nennen?

Wir haben einige Verletzungen, zum Teil lebensgefährliche, bei den Einsätzen gehabt. Oder es gab einen Einsatz, bei dem das SEK einen Geiselnehmer erschießen musste, wie vor zwei Jahren in Holzgerlingen. Das sind Dinge, die auch die betroffenen Polizisten belasten. Zu meinen Aufgaben gehört unter anderem dann, mich um meine Kollegen zu kümmern und ihnen Unterstützung zukommen zu lassen.

Waren Sie selbst bis zum Schluss bei Einsätzen direkt vor Ort?

Natürlich, bei vielen. Ich war mit im operativen Geschäft. Wenn es um Geiselnahmen oder Amokläufe ging, war ich vor Ort, oder ich war als Berater beim Polizeiführer, der die polizeilichen Entscheidungen zu treffen hat. Dabei wird beispielsweise abgewogen, wie hoch das Einsatzrisiko ist, spezielle Einsatzmittel, wie zum Beispiel Sprengstoff, einzusetzen.

Warum dauert es bei manchen Einsätzen so lange, bis die Polizei eingreift?

Weil es oftmals lange dauern kann, bis die Polizei sich vor Ort ein genaues Bild von der Lage verschaffen kann. Wir brauchen möglichst viele genaue und verlässliche Informationen, um dann mit einem kalkulierbaren Risiko einen Zugriff zu machen. Dass immer etwas passieren kann, ist klar. Aber wir müssen – das ist unsere Pflicht – das Risiko für Unbeteiligte so gering wie möglich halten. Und die notwendigen Informationen müssen wir uns manchmal mühevoll zusammensuchen. Wir sind immer bemüht, Einsatzlagen so schnell wie möglich zu lösen.

Wann wurde beim Banküberfall in Waldshut die Spezialeinheit gerufen?

Sofort. Nach der Alarmierung wird direkt die erste Mannschaft per Helikopter losgeschickt, die anderen fahren mit den Fahrzeugen.

Welcher Einsatz war für Sie der schlimmste in den vergangen 43 Jahren?

Da gab es einige, wie zum Beispiel die Geiselnahme an einer Friedensschule in Waiblingen. Ein zweiter Fall war, als ein Mitarbeiter von mir zum Mörder wurde und seine Lebensgefährtin getötet hat, die ebenfalls Polizeibeamtin war. Ich kann mich auch noch gut an den 3. Mai 1977 in Singen erinnern, als die Schießerei mit den RAF-Terroristen Günter Sonnenberg und Verena Becker stattfand. Da ist ein Kollege für mich mitgegangen, weil ich noch beim Dienstsport war. Ich kam erst später dazu. Normalerweise hätte ich sogar einer der beiden niedergeschossenen Kollegen sein können.

Wann haben Sie sich entschieden in den Polizeidienst zu treten?

Ich bin damals auf dem Gymnasium in Konstanz nicht versetzt worden und kam mit meinem Einverständnis in ein katholisches Studienheim. Mein Freund und ich haben irgendwann entschieden, wir gehen. Dann konnte ich mir Polizeiarbeit vorstellen. Ich bin dann zum Einstellungsberater gegangen, der mich sofort überzeugt hatte und sagte: „Wenn Du glücklich werden willst im Leben, musst Du Polizist werden.“ Dann habe ich die Aufnahmeprüfung bestanden und bin am 3. September 1974 zur Polizei. Für mich war damals der soziale Aspekt wichtig, anderen Menschen helfen zu können. Sicher war es als junger Bursche auch faszinierend, eine Uniform zu bekommen. Aber im Grunde war es für mich eine Mischung aus sozialem Engagement, für den Staat einzutreten und für Sicherheit zu sorgen.

Und wie ging es dann weiter?

Mein damaliger Polizeichef hat irgendwann zu mir gesagt, dass er sich mich bei der Kriminalpolizei vorstellen könnte, und ich dann in den gehobenen Dienst wechseln könnte – also in die Kommissarslaufbahn. Ich hatte immer wieder Vorgesetzte, die mich gefordert und gefördert haben. Dafür bin ich sehr dankbar. So war ich unter anderem Pressesprecher bei der Polizeidirektion Konstanz, im Innenministerium, im Landeskriminalamt, Kripo-Chef in Waiblingen und Polizeichef im Landkreis Waldshut.

Das klingt sehr spannend aber auch gefährlich, oder?

Gefährlich ist relativ. Sie laufen über den Zebrastreifen und können überfahren werden. Aber natürlich ist das Risiko etwas größer, man weiß ja um die Gefahr und ist sich ihrer bewusst. Was die Gefahr bei den Spezialeinheiten angeht, muss ich sagen, dass hier die Gefahren besser kalkuliert werden können. Wenn Spezialeinheiten mit einem Islamisten, Rocker oder Waffenhändler zu tun haben, wissen sie, wen sie vor sich haben. Sie haben viele Informationen und können sich darauf einstellen. Ein Streifenpolizist in Waldshut-Tiengen dagegen weiß nicht, ob bei einer Fahrzeugkontrolle der Insasse ihn nicht unvermittelt angreift oder mit einer Waffe bedroht – insbesondere in den Nachtstunden. Hier ist das Risiko ungleich größer.

Hatten Sie schon Angst um einen Kollegen?

Spontan fällt mir ein Einsatz mit dem MEK Stuttgart (Mobiles Einsatzkommando) vor drei Jahren ein. Bei einem Zugriff auf einen Drogenhändler mitten in Stuttgart, gibt der Täter auf einmal Vollgas und überfährt den Beamten mehrfach. Das war eine sehr gefährliche Situation, bei der der Kollege sehr schwere Verletzungen davontrug. Aber zum Glück hat er sich von dem Vorfall wieder voll erholt.

Ist Waldshut ein wenig ruhiger als andere Regionen?

Waldshut ist vielleicht nach außen hin ruhiger, weil wir nicht die Häufung der Fälle wie in einer Großstadt haben. In größeren Städten wie Freiburg, Stuttgart oder Mannheim, gibt es fast jeden Abend brisante Vorfälle. Das gibt es in Waldshut selbstverständlich auch, aber nicht in dieser Intensität. Aber die Gefahr ist auch in Waldshut gegeben, was man ja jüngst an dem Überfall auf die Postbank-Filiale sieht, wo der Bankräuber mit zwei Handgranaten bewaffnet war.

Mussten Sie je von Ihrer Waffe Gebrauch machen?

Nein, ich hatte sie zwar im Einsatz, musste aber nie schießen.

Würden Sie den Ihren Beruf heute noch einmal wählen?

Sofort.



Zur Person

Klaus Danner ist Leitender Kriminaldirektor und wurde in Konstanz geboren. Dort und in Freiburg ist er aufgewachsen. Heute lebt der 60-Jährige in Höchenschwand. Er ist verheiratet, hat drei Kinder. Er hat an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen studiert und später an der Deutschen Hochschule für Polizei in Münster. Von 2006 bis 2014 war er Polizeichef im Kreis Waldshut. Bis zu seinem Ruhestand war er in Göppingen dienstlich tätig. Zu seinen Hobbys zählt seit Neustem auch das Kuchenbacken, Lesen, Reisen und Musik. Außerdem trifft er sich gerne mit seinen Freunden. Er ist Mitglied beim Rotary-Club Waldshut-Säckingen und unter anderem in der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern.