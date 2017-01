Tiengen Der deutsch-französische Abend des Vereins Freunde Schloss Tiengen wird zur Hommage Hommage an den Autoren Boris Vian

Der Verein Freunde Schloss Tiengen zelebriert einen Abend mit Texten und Liedern des französischen Autoren Boris Vian.

Tiengen (til) Wer war Boris Vian? Das wissen sicherlich nicht Viele. Doch die Neugier war groß und der Schwarzenbergsaal im Schloss Tiengen voll besetzt. Der Verein Freunde Schloss Tiengen hatte zu einem deutsch-französischen Abend mit Texten und Liedern von Boris Vian (1920 bis 1959) eingeladen. Auf der kleinen Bühne lasen die beiden Romanistinnen Denise Greiner und Gerda Wagner aus Vians literarischem Werk, das Ehepaar Reinhard und Regina Stephan (Trompete und Gesang) interpretierte seine Musik.

Boris Vian – in Frankreich bekannter als bei uns – war Schriftsteller, Jazztrompeter, Chansonnier und Schauspieler. Von seinem turbulenten Leben erfuhr man an diesem Abend nur sporadisch. Dafür umso mehr von seinem farbigen Werk: Denise Greiner und Gerda Wagner lasen abwechselnd – teils in Deutsch, teils in Französisch – aus seinen Romanen „Der Herzausreißer“, „Das rote Gras“ und „Der Schaum der Tage“, dazu Gedichte und ein französisches Rezept für Pasteten: „Das klingt einfach schöner auf französisch“, sagte Greiner. Sie lasen ausdrucksvoll, betont und humorvoll, setzten aber auch viel Französischkenntnisse voraus. Es waren teils surrealistisch verfremdete, groteske Geschichten, die aber auch von seiner Sehnsucht nach Glück und einem schönen Leben erzählen. Er war sein Leben lang vom frühen Herztod bedroht. Ironisch und selbstbewusst schließlich seine Biografie, die er 1946 augenzwinkernd verfasst hat.

Im Wechsel zu den Lesungen erklang Jazzmusik, für die Vian in der Nachkriegszeit als Trompeter in den Clubs des Pariser Bezirks St. Germain-Des-Prés bekannt war. Reinhard und Regina Stephan interpretierten seine Chansons wie „Le Déserteur“, mit dem er kritisch zum Algerienkrieg Stellung bezog oder das traurige Lied „Was bleibt von unserer Liebe?“ Sie haben diese Songs gemeinsam arrangiert. Besonders grotesk war eine Erzählung aus dem Buch „Der Voyeur. 13 unanständige Geschichten“, vorgetragen von Gerda Wagner. Hier stockte den Zuhörern der Atem. Allerdings wäre mehr Biografisches wünschenswert gewesen wie etwa Vians Verbindung zu Sartre. Neugier aber wurde auf jeden Fall geweckt.