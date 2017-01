Waldshut-Tiengen Der Winterdienst hatte in diesem Winter noch fast nichts zu tun

In diesem Winter waren bislang kaum Räum- oder Streueinsätze nötig. Kontrollfahrten von Baubetriebshof und Straßenmeisterei werden ab zwei Grad Minus nötig.

Der Winter lässt in der Region weiter auf sich warten. Nur vereinzelt kam es auf den Straßen zu Glätte, der Schnee bliebt bisher ganz aus. „Es ist bislang sehr ruhig“, sagt auch Reiner Jehle, Leiter des städtischen Baubetriebshofs und damit für den Winterdienst in der Stadt zuständig. Nur vereinzelt hätten die Mitarbeiter bislang beispielsweise auf Brücken streuen oder Kontrollfahrten erledigen müssen.

„Bei Nebel und minus zwei Grad ist so eine Kontrollfahrt nötig, da muss man nachschauen, sonst kann es gefährlich werden“, erklärt Thomas Amann, der seit 1984 beim Baubetriebshof arbeitet. Auch den letzten Winter hat er als eher ruhig in Erinnerung, von November bis Mitte Januar sei damals nicht viel los gewesen. „Das gibt es immer wieder mal“, sagt Amann.

Doch in seinen 32 Jahren beim Baubetriebshof hat er auch schon andere Winter erlebt. „Der Winter kurz nachdem ich hier angefangen habe, 1985/86, war sehr hart. Da hatte es bis zu minus 25 Grad. So kalt war es seitdem, glaube ich, nicht mehr“, erinnert er sich. Besonders viel Schnee und auch über einen langen Zeitraum lag im Winter 2009/10. „Da hatten wir insgesamt 35 Kompletteinsätze, bei denen die ganze Belegschaft unterwegs war“, sagt Betriebshofleiter Jehle. Auch 2012/13 sei mit 25 Einsätzen noch viel zu tun gewesen. Im vergangenen Winter waren es dagegen nur acht Kompletteinsätze, in diesem Winter noch gar keiner.

Auch wenn er mehr Arbeit mit sich bringe, Thomas Amann vermisst den Schnee trotzdem, auch weil er begeisterter Wintersportler ist. In den Zeiten, in denen kein Winterdienst ansteht, ist er größtenteils für Reparaturen zuständig. „Wir versuchen, Arbeiten im Innenbereich, also zum Beispiel in Schulen oder Sporthallen, wenn möglich auf den Winter zu schieben“, erklärt er. Aber da das nicht immer machbar sei, stünden im Winter auch manchmal Arbeiten im Freien an.

Gut vorbereitet auf Streueinsätze

Die Mitarbeiter der drei Straßenmeistereien des Landratsamtes Waldshut sind ebenfalls auf den Winter vorbereitet. Während die jeweiligen Gemeinden für die Gemeindestraßen zuständig sind, räumt und streut der Landkreis die Landes- und Bundesstraßen. Seit Mitte November absolvieren die Mitarbeiter im Drei-Schicht-Betrieb von 3 Uhr nachts bis 22 Uhr an sieben Tagen in der Woche ihre Einsätze. Das derzeitige Wetter macht ihre Arbeit nicht einfacher: „Es ist für den Räum- und Streudienst äußerst schwierig, überall im großen Straßennetz präsent zu sein. Nebelbänke können kurzfristig in kleinen lokalen Bereichen für Straßenglätte sorgen, obwohl der Winterdienst bereits vor Ort war. Die Mitarbeiter müssen deshalb mehrfach die Strecken abfahren und nochmals Salz lokal aufbringen“, erläutert Michael Swientek, Pressesprecher des Landratsamtes.

Sowohl beim städtischen Baubetriebshof als auch bei den Straßenmeistereien im Landkreis sind die Salzvorräte aufgefüllt. „Der Salzverbrauch ist bis jetzt insgesamt geringer als sonst. Die Salzkapazität der Straßenmeistereien im Landkreis Waldshut beträgt etwa 4100 Tonnen Salz und 120 Kubikmeter Sole zur Bevorratung“, sagt Michael Swientek. Reiner Jehle erklärt: „Das Salz ist so gelagert, dass es auch für den nächsten Winter noch genutzt werden könnte.“ Doch er ist sich genauso wie Thomas Amann sicher, dass es bald noch Schnee und damit den ein oder anderen Räum- und Streueinsatz geben wird.

Räum- und Streupflicht

Je nach Straße ist die Zuständigkeit für die Räum- und Streupflicht unterschiedlich. Um Gemeindestraßen muss sich die jeweilige Gemeinde kümmern, um Landes- und Bundesstraßen der Landkreis. Auch Gehwege stehen in der Verpflichtung der Gemeinden, diese können sie per Satzung allerdings an die Anlieger übertragen. Bürger müssen die Gehwege entsprechend den gemeindlichen Satzungen räumen und streuen. Von privatem Grund dürfen grundsätzlich keine Schneemassen auf die Fahrbahn geräumt werden. Die Satzung der Gemeinde legt in der Regel die Zeiten fest, in denen Anwohner den Gehweg geräumt halten müssen, meist ist dies von 7 bis 22 Uhr.