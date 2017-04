Waldshut-Tiengen Der Verein der Kleingärtner Waldshut-Tiengen steht gut da

Teilwahlen standen auf der Tagesordnung beim Verein der Kleingärtner Waldshut-Tiengen. Ein neues Trampolin für den Spielplatz auf der Anlage ist als nächstes großes Projekt geplant.

Alle 104 Gärten sind belegt und ein Vorstandsteam, dem bei Teilwahlen das Vertrauen ausgesprochen wurde: Der Verein der Kleingärtner Waldshut-Tiengen ist gut aufgestellt. Das Vereinsheim in der Anlage am Kaltenbach war vollständig besetzt, als der Vorsitzende Peter Stoll die Hauptversammlung eröffnete. Als Gast hieß er Dieter Meier, Bezirksvorsitzender der Gartenfreunde, willkommen. Vier Vorstandsmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt: Der stellvertretende Vorsitzende Angelo Nisco, Schriftführerin Heidi Schlenkrich sowie die Beisitzer Doris Manz und Eduard Walter. Heinz Gnädinger hatte nicht mehr für das Amt des Beisitzers kandidiert, als Nachfolger wurde einstimmig Waldemar Hettinger gewählt.

Auch finanziell kann der Verein gelassen nach vorne blicken, obwohl 2016 mit einem neuen Rasenmäher und einem neuen Freischneider, auch größere Anschaffungen getätigt wurden. "Wir haben gut gewirtschaftet und einen kleinen Zuwachs", fasste Kassierer Bernd Schlenkrich zusammen. Höhepunkt im Vereinsjahr 2016 war das gut besuchte Gartenfest anlässlich des 40-jährigen Bestehens. Besonders freute den Vorstand, dass nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch etliche Besucher mitgefeiert hatten.

Das nächste größere Projekt der Kleingärtner ist ein Trampolin, das auf dem kleinen Spielplatz in der Anlage in den Boden eingelassen wird. Möglich macht dies eine großzügige Unterstützung der Stadt, die eine Spende des Obi-Marktes für verschiedene Projekte weiterverteilt hatte. Vereinsmitglieder werden den Einbau selbst vornehmen. Allgemein hat aber nach Aussage des Vorsitzenden Stoll die Bereitschaft, mitzuhelfen und – mit Blick auf den schlecht besuchten Abschlusshock im vergangenen Jahr – das Miteinander zu pflegen, nachgelassen. "Wir sind eine Gemeinschaft", appellierte er an das Engagement der Mitglieder.