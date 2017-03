Gurtweil Der Tag der offenen Tür an der Grund- und Werkrealschule zieht Hunderte Besucher an

Der Tag der offenen Tür an der Grund- und Werkrealschule zieht Hunderte Besucher an

Eine beeindruckende Leistungsschau der Grund- und Werkrealschule Gurtweil war der Tag der offenen Tür.

Hunderte von Besuchern drängten sich am Tag der offenen Tür durch die Aula und durch die Klassenräume der Grund- und Werkrealschule Gurtweil. Schulleiter Bernhard Zimmermann sagte mit Hinweis auf das wabenförmige Schul-Logo: "Es summt und brummt“ an diesem Festtag. Oberbürgermeister Philipp Frank bestärkte den Eindruck, dass die Gurtweiler Schule „unglaublich viele Leute anzieht“, dass man „zeigt, was man drauf hat“. Er brachte die Zusage mit, dass die Erneuerung der Außenanlage demnächst teilweise umgesetzt werden könne.