Waldshut Der Standort Waldshut der Spitäler Hochrhein hat wieder einen zweiten Chefarzt

Gastroenterologe Stephan Dette übernimmt im August die Stelle des zweiten Chefarzts. Derzeit ist er noch tätig am Helios-Klinikum Pforzheim.

Die Medizinische Klinik 2 am Waldshuter Standort der Spitäler Hochrhein bekommt wieder einen eigenen Chefarzt, teilen die Spitäler in einer Pressemitteilung mit. Der Gastroenterologe Stephan Dette (58) wechselt zum 1. August 2017 vom Helios-Klinikum Pforzheim nach Waldshut und übernimmt dort die Leitung der auf Magen-Darm-Erkrankungen spezialisierten Klinik von Chefärztin Sun Ju Kim (54). Die Internistin und Kardiologin wird sich dann wieder auf die Leitung der Medizinischen Klinik 1 und die Therapie von Herz-Kreislauf-, Gefäß- und Lungenerkrankungen sowie die Behandlung von Schlaganfallpatienten konzentrieren.

Geschäftsführerin Simone Jeitner bedankte sich bei Sun Ju Kim für ihr Engagement und ihre Bereitschaft, nach dem Ausscheiden von Hasan Kulaksiz 2015 die Leitung beider Medizinischen Kliniken zu übernehmen. In der Ernennung von Stephan Dette sieht Simone Jeitner eine wichtige Weichenstellung für die erfolgreiche Weiterentwicklung des medizinischen Konzepts in der Spitäler Hochrhein GmbH: „Die mit der Gründung der Medizinischen Kliniken 1 und 2 erfolgte Spezialisierung der Inneren Medizin spielt eine Schlüsselrolle für die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen medizinischen Versorgung der Menschen am Hochrhein“, betont Simone Jeitner und ergänzt: „Mit Dr. Stephan Dette ist es gelungen, unseren Wunschkandidaten für diese wichtige Position zu gewinnen.“

„Die Abteilung verfügt über eine außerordentlich moderne apparative Ausstattung für die notwendigen Untersuchungen“, erklärte Stephan Dette und: „Ich freue mich darauf, die Zusammenarbeit mit den weiteren Fachdisziplinen der Spitäler am Hochrhein und mit den niedergelassenen Ärzten weiter auszubauen.“ Stephan Dette ist Facharzt für Innere Medizin mit der Zusatzbezeichnung Gastroenterologie, Infektiologie und Spezielle Internistische Intensivmedizin, FEBG (Fellow of the European Board of Gastroenterology) und war seit 2004 in Pforzheim tätig.

Als leitender Oberarzt und ständiger Chefarztvertreter der Abteilung für Gastroenterologie, Diabetologie und Infektiologie hat er dort neben der Leitung der Endoskopie auch die Betreuung einer Station verantwortet. Vor seiner Tätigkeit im Helios-Klinikum Pforzheim war Stephan Dette als Oberarzt an der Medizinischen Universitätsklinik Tübingen tätig, wo er auch sein Studium abschloss.

Das Leistungsspektrum der Medizinischen Klinik 2 umfasst die Untersuchung und Behandlung aller gesundheitlichen Störungen im Bereich der inneren Organe. Schwerpunkte der Klinik sind Erkrankungen der Verdauungsorgane wie Speiseröhre, Magen, Darm und Bauchspeicheldrüse (Gastroenterologie), der Leber (Hepatologie), der hormonproduzierenden Organe (Endokrinologie) inklusive Diabetes mellitus, Tumorerkrankungen (Onkologie), Infektionskrankheiten sowie internistische Intensivmedizin.

Seit 2011 neue Strukturen bei der Inneren Medizin