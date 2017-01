Tiengen Der Schwyzertag erinnert an historische Beziehungen zu Liechtenstein

Liechtenstein ist das Gastland des Schwyzertags 2017. Die Verbindung von Tiengen mit dem Fürstentum ist im 15. Jahrhundert über den Grafen von Sulz entstanden.

Auf das Fürstentum Liechtenstein als Gastland des Schwyzertages 2017 hat sich der Arbeitskreis Schwyzertag mit seiner Vorsitzenden Christa Bader in Anwesenheit von Zunftmeister Ralf Siebold verständigt. Die Tiengener Traditionsveranstaltung wird in diesem Jahr von 30. Juni bis 4. Juli gefeiert.

Dass die Wahl gerade auf Liechtenstein fiel, war nicht allein dem jährlichen Wechsel des Gastlandes geschuldet, sondern hatte einen ganz besonderen Grund, ist das Fürstentum doch über die Grafen von Sulz, die dort mehr als 100 Jahre lang regiert haben, geschichtlich mit Tiengen verbunden, wo die Sulzer in den Jahren von 1482 bis 1687 das Sagen hatten.

Zunftrat Franz Söffge, der als versierter Stadtführer mit der Geschichte Tiengens und auch des Klettgaus bestens vertraut ist, stellt die historischen Verbindungen zwischen Tiengen und dem Fürstentum Liechtenstein unter anderem wie folgt dar:

"Alwig von Sulz, der von 1487 bis 1493 regiert hat, heiratete noch mit 60 Jahren die 35 Jahre jüngere Verena von Brandis, die einem aus dem Emmental kommenden Schweizer Adelsgeschlecht entstammte. Das Paar hatte zwei Söhne. Der ältere, Rudolf, übernahm das Amt, wurde als Rudolf III. Nachfolger von Alwig, regierte von 1493 bis 1535 und hieß im Volksmund 'Bauernzwinger', weil er den Bauernaufstand im Klettgau blutig niedergeschlagen hatte.

Durch die Auflösung des Hauses Brandis erhielt er den Erbteil seiner Mutter zugesprochen, nämlich einen Anteil der Ländereien von Vaduz und Schellenberg, einem Gebiet im heutigen Liechtenstein. Er nahm die Brandis-Fackel in sein Wappen auf und nannte sich ab sofort 'Rudolf Graf von Sulz, Landgraf im Klettgau, Graf von Vaduz, Schellenberg und Blumenegg, Reichserbhofrichter zu Rottweil, kaiserlicher Rat, Statthalter der Vorlande und Landvogt im Elsaß'. Mit Blumenegg ist ein Gebiet in Vorarlberg gemeint, mit den Vorlanden Vorderösterreich.

Einer seiner Nachfolger war Rudolf IV., der von 1583 bis 1602 regiert hat und den Obernamen 'Schuldenmacher' trug. Nach 20 Jahren totaler Misswirtschaft musste er abdanken. Sein Nachfolger wurde Karl Ludwig, der von 1602 bis 1616 regiert hat. Um die Finanzen wieder einigermaßen in Ordnung zu bringen, verkaufte er im Jahre 1613 Vaduz und Schellenberg an den Grafen von Hohenems, Blumenegg an das Kloster Weingarten. Damit war nach 106 Jahren die Geschichte der Sulzer in Liechtenstein zu Ende."