Schmitzingen Der Schlachthüsleverein hat in seiner Kasse 1800 Euro für Spenden übrig

Der Schlachthüsleverein freut sich über einen Überschuss in der Kasse für zwei gute Zwecke. Die Mitgliederzahl ist mit 126 auf dem bisherigem Höchststand.

Gut war die Stimmung bei der Hauptversammlung des Schlachthüslevereins. Nach drei Neuzugängen ist die Zahl der Mitglieder auf 126 gestiegen, ein neuer Höchststand. Da keine größeren Investitionen erforderlich waren und gut gewirtschaftet wurde, konnten 1800 Euro für Spenden bestimmt werden. Der Vorsitzende Meinrad Studinger freute sich, rund 40 Mitglieder und auswärtige Gäste begrüßen zu können. Als Höhepunkt des vergangenen Jahres bezeichnete er das Fest zum 750-jährigen Dorfbestehen. "Unser Beitrag war, dass wir im Festzelt für die Bewirtung gesorgt haben", sagte er. "Das hat hervorragend geklappt, die Stimmung im Zelt war bestens, obwohl die Besucher lange Wartezeiten in Kauf nehmen mussten." Froh sei er gewesen, als dann freiwillige Helfer dazukamen und sich um das Geschirr kümmerten.

Gut sei auch das Schlachthüslefest im Herbst verlaufen. Dabei wurde ein Reingewinn von fast 1800 Euro erwirtschaftet, der vollständig gespendet wurde. 900 Euro gingen an die Nachsorgeklinik Tannheim und weitere 900 Euro an die Caritaswerkstätten in Gurtweil für neue Fliegengitter an vier Fenstern und einer Tür der Wirtschaftsräume. Matthias Köpfler von Rolladenbau Bannholz baute die Gitter unentgeltlich ein.

Schriftführerin Jeanette Ebner verlas das Protokoll und berichtete über das vergangene Jahr. Viermal wurde geschlachtet und zwölfmal gewurstet. Im April wurde der alljährliche Großputz im Schlachtraum durchgeführt, im Anschluss wurde gevespert. Glückwünsche und je ein Geschenk gab es für sieben Mitglieder, die einen runden Geburtstag hatten. Über einen positiven Kassenstand berichtet Marianne Schäfer. Die Ausgaben hielten sich mit kleineren Reparaturen und Anschaffungen in Grenzen. Als Prüfer bestätigte ihr Wolfgang Malzacher eine einwandfreie Kassenführung.

Mit 500 Euro will sich der Verein an der geplanten Neuanschaffung eines Geschirr- und eines Glasspülers in der Gemeinschaftsküche im Gerätehaus beteiligen. Angeregt wurde außerdem die Anschaffung einer Rupfmaschine für Hühner. Studinger sagte dazu: "Das können wir überdenken, macht aber nur Sinn, wenn die Nachfrage entsprechend ist." Zum Schluss dankte er den zahlreichen Helfern, "die den Betrieb das Jahr über am Laufen gehalten haben". Anschließend gab es für alle Teilnehmer ein Vesper, Speck und Wurst aus eigener Produktion, dazu selbst gebackenes Brot, das Johanna Malzacher beigesteuert hatte.