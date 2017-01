Eschbach Der SV Eschbach präsentiert wieder humorvolles Theater

Die Theatergruppe des SV Eschbach unterhält am 6. und 7. Januar ihre Gäste mit der Komödie "Ach Du Fröhliche".

Der SV Eschbach präsentiert am kommenden Freitag und Samstag, 6. und 7. Januar, jeweils um 20 Uhr, wieder sein traditionelles Theaterstück im Eschbacher Gemeindehaus. Die Schauspielgruppe um Karin Obrist führt die humorvolle Komödie "Ach Du Fröhliche" in drei Akten von Bernd Gombold auf. Saalöffnung ist um 19 Uhr. Karten können im Vorverkauf bei Ludwig Albiez, Telefon 07751/72 35, und Optik Ebner, Telefon 07751/33 30, oder an der Abendkasse erworben werden. Die Bewirtung der Gäste erfolgt in bewährter Weise durch den SV Eschbach. Bild: Jürgen Amrein