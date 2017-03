Eschbach Der SV Eschbach lädt zu einer Sportwoche ein

Der SV Eschbach feiert sein 50-jähriges Bestehen mit einem Vortrag und kostenlosen Schnupperangeboten in seiner Sportwoche von 10. bis 16. März.

Mit einer Sport- und Gesundheitswoche von 10. März bis 16. März feiert der Sportverein Eschbach sein 50-jähriges Bestehen. Start ist mit einem Eröffnungsvortrag am Freitag, 10. März, 19 Uhr, im Gemeindehaus zu den Themen Ernährung und effizientes Training. Referenten sind Hans-Peter Boschert von der Sportorthopädie Freiburg und Hans-Peter Friedrichsen, der seit Jahren in den Bereichen Ernährung und Stoffwechselerkrankungen forscht. Jeder ist willkommen, der Eintritt ist frei. In den Tagen darauf folgen Übungsangebote zum Kennenlernen, so ein Ausdauertraining mit dem Stepp für Frauen ab 14 Jahre, Montag, 13. März, 19 Uhr; ein Training der Tiefenmuskulatur für Frauen ab 50 Jahre, Montag, 13. Januar, 20.15 Uhr; ein Rückenfitnesstraining für Männer und Frauen, Dienstag, 14. März, 18.30 Uhr; ein Gymnastikkurs für Männer, Dienstag, 14. März, 20.15 Uhr; eine Yogastunde für jedermann, Mittwoch, 15. März, 9 Uhr; ein Ganzkörpertraining mit Skigymnastik ab 16 Jahre, Mittwoch, 15. März, 18.30 Uhr, und ein Nordic-Walking-Kurs für jedermann, am Donnerstag, 16. März, 18.30 Uhr am Gemeindehaus. Ab 20.30 Uhr gibt es einen gemeinsamen Abschluss. Alle Veranstaltungen finden im Gemeindehaus statt. "Nutzen Sie die Gelegenheit, bei uns verschiedenen Übungsangebote kennenzulernen", sagt der SVE-Vorsitzende Jürgen Amrein. Auskunft: Karin Obrist, Telefon 07751/75 15.