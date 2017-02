Waldshut-Tiengen Der SÜDKURIER beschäftigt sich in einer Serie mit Menschen, die den Sonntag im Dienst verbringen

Viele Waldshut-Tiengener arbeiten auch sonntags. In der neuen Artikelserie "Sonntagsdienst" werden einige von ihnen porträtiert.

Den Begriff „Sonntag“ assoziiert man mit vielen Dingen: ausruhen, Familie, Freizeit, Ausflug. Nur ein Wort wird in diesem Zusammenhang gerne verdrängt: Arbeit. Denn die für viele Leute selbstverständliche Sonntagsruhe ist für manche Berufsgruppen ein seltenes Privileg. Das Statistische Bundesamt Wiesbaden errechnete im Jahr 2015, dass 14 Prozent der Deutschen "ständig oder regelmäßig" sonntags arbeiteten, diese Zahl läge damit vier Prozentpunkte höher als noch im Jahr 1992. Bei der Berufsgruppe der "Selbstständigen mit Beschäftigten" legt den Zahlen zufolge sogar knapp jeder Vierte auch am Sonntag Hand an.

Unsere Zeitung porträtiert in einer Artikelserie Menschen, die auch am Sonntag dafür sorgen, dass die Welt nicht stillsteht. In losen Abständen werden sich immer wieder Artikel mit diesen Menschen und ihrer Arbeit am Sonntag in Waldshut-Tiengen beschäftigen. Dabei wird den Frangen nachgegangen: Wie geht man damit um? Gibt es dafür als Ausgleich andere freie Tage? Unterscheidet sich die Arbeit am Sonntag von der Arbeit unter der Woche?

Im Wildgehege in Waldshut beispielsweise sei bei schönem Wetter am Wochenende "die Hölle los", wie Hubert Rossa zu berichten weiß. Der Tierpfleger besucht seinen Arbeitsplatz sogar, wenn er sonntags eigentlich frei haben sollte – schließlich müssen die Greifvögel gefüttert werden.

Oft können freie Tage sogar nur genossen werden, weil Menschen am Sonntag arbeiten, wie Pius Strittmatter, der mit der Stadtreinigung dafür sorgt, dass die Straßen sauber sind, oder Ursula Strobel, die im Café Oberle in Tiengen Brötchen verkauft. Selbst Gott nahm sich, wie es in der Bibel steht, den Sonntag frei und proklamierte den siebenten Tag als Tag der Ruhe. Pater Hermann-Josef Zoche wird erklären, weshalb er als Pfarrer trotzdem gerne sonntags arbeitet und damit gegen kein Gebot verstößt.

Zur Reihe

