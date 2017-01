Gaiß-Waldkirch Der Ortsteil Gaiß-Wadkirch hat eine gute Ausgangslage für das neue Jahr

Der Rückblick auf ein gelungenes Jubiläum der Ortschaft Gaiß war Teil der Bürgerversammlung. Einwohner in Waldkirch klagen über Probleme mit der Kanalisation.

Bei der Bürgerversammlung mit Oberbürgermeister Philipp Frank erinnerte Ortsvorsteher Matthias Rüd an die festlichen Ereignisse zum 750-jährigen Bestehen der Ortschaft Gaiß, die das vergangene Jahr prägten. Es begann mit der Eröffnung des neu angelegten Jubiläumswegs, der Bilderausstellung, die von den Landfrauen organisiert wurde und dem Open-Air-Konzert, das der Musikverein unter dem Motto "Keltische Nacht" ausrichtete. Das Feist-Herrgöttle-Fest mit dem spektakulären Auftritt der Dorfrocker und zuletzt das Oktoberfest, das von den Oldtimerfreunden organisiert wurde folgten.

"Es war ein tolles Jubiläum, ich hab's genossen, ich war gerne hier", kommentierte OB Philipp Frank. "Die Ortschaften tragen unglaublich viel zur Buntheit der Stadt bei." Trotz des immensen Aufwands für das Jubiläum seien die Finanzen im Lot geblieben, so Matthias Rüd, da vieles ehrenamtlich und in Eigenleistung erledigt wurde. Daher stünden der Ortschaft noch 28 000 Euro zur Verfügung, "eine gute Ausgangslage fürs neue Jahr". Allerdings, so schränkte der Ortsvorsteher ein, seien die Wegebaumaßnahmen, die zu einem Drittel zu Lasten der Ortschaft gehen, noch nicht abgerechnet.

Ein leichtes Plus gab es bei den Einwohnerzahlen: Nach fünf Geburten, zwei Sterbefällen und zwei Wegzügen stieg die Einwohnerzahl von 237 auf 238. In Waldkirch wurden nach den Kanalarbeiten das Straßennetz, die Hofeinfahrten und Hofplätze erneuert, sodass der Ortsteil einen gepflegten Eindruck macht. Die Kehrseite: In Waldkirch stinkt es. Da die Pumpstation nicht ständig in Betrieb ist, komme es häufig zu üblen Geruchsemissionen. "Es ist manchmal nicht zum Aushalten", klagte ein Bürger. In Gaiß gebe es eine Rattenplage, seit hier die Straßen erneuert und die Kanäle verlegt wurden, so berichtete ein anderer Bürger. "Da hätte man längere Fallrohre einbauen müssen", meinte er.

Neu gestaltet wurde auch der Friedhof mit Grünflächen und Urnengräbern. Dafür investierte die Stadt 8000 Euro, die Arbeiten wurden vom Bauhof ausgeführt. Vor Weihnachten wurde der Handlauf am Treppenaufgang zur Kirche fertiggestellt. Gut lief die Vermietung der Gaißer Grillhütte, die übers Internet gebucht werden kann. Gruß- und Dankesworte übermittelten Winfried Ebner im Namen des Narrenvereins, Joachim Auer für die Oldtimerfreunde und Daniel Tröndle für den Musikverein. Lorenz Eschbach, Kommandant des Ausrückverbandes West, dankte für den gelungenen Ausbau der Feuerwehrzentrale in Waldkirch.